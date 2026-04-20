Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Menderes'te O-31 İzmir-Aydın Otoyolu’nun Havalimanı gişeleri girişinde meydana geldi. Beyza Nur Pürmüs (25) yönetimindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıkarken, rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Kaza anında kapıların kilitli olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi güçleştirdi. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Hayatını kaybeden Pürmüs’ün Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen genç doktorun naaşı, Evka 2 Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kayıtlarda, otomobilin gişelere doğru ilerlediği ve sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle aracın hızla bariyere çarptığı anların saniye saniye görüntülendiği görüldü.