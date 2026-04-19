İzmir’in Menderes ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 25 yaşındaki doktor Beyza Nur Pürmüs, hayatını kaybetti.

Otoyol gişelerinde feci kaza!

Kaza, O-31 İzmir-Aydın Otoyolu’nun havalimanı gişeleri girişinde gerçekleşti. Beyza Nur Pürmüs'ün kullandığı araç, gişelere yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yangın meydana geldi. Alevler, otomobili tamamen kapladı.

Acı haber geldi!

Kazanın ardından ihbarın üzerine olay yerine çok sayıda otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda alevler söndürüldü ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç doktorun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Beyza Nur Pürmüs’ün, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte cenaze ailesine teslim edildi. Evka 2 Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Beyza Nur Pürmüs’ün naaşı, Doğançay Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.