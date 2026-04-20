İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Cemil Tugay'ın bu seferki durağı Menderes Belediyesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediyesi'nde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tarafından ağırlandı. Başkan Cemil Tugay ilk olarak, gelirler müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlayan yeni taşınmazı gezdi. Devamında ise ilçe başkanlığında örgüt buluşması gerçekleştirilirken Balkan Tugay, Değirmendere ve Çamönü Mahallelerini de ziyaret etti.

Başkan Çiçek'ten paylaşım!

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Menderes ziyaretinin ardından, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı belediyemizde ağırladık. Kendisini ilçemize kazandırdığımız ve gelirler müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlayan yeni taşınmazımızı gezdirdik. Ardından ilçe başkanlığımızda örgüt buluşmamızı gerçekleştirdik. Sonrasında da ise Değirmendere ve Çamönü Mahallelerimizi ziyaret edip hemşehrilerimizle sohbet ettik. Son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ve hizmetlerimizi konuştuk. Vatandaşlarımıza kulak verip ihtiyaçları not ettik. Halk odaklı belediyecilik anlayışından hiç bir zaman kopmadık, kopmayacağız. Daima halkın içinde daima halkla birlikteyiz. Menderes'imize gösterdiği ilgi ve alaka için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.