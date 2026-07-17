Son Mühür / İzmir’in yarım asrı aşkın şekildir plan bekleyen ve sürekli yargı süreçlerinin gölgesiyle hak ettiği değere kavuşmak için gün sayan bölgesi İnciraltı ve Bahçelerarası’nda yine bölgenin kıymetli arazilerinden biri adeta ‘kelepir’ fiyatına el değiştirmesi gündem oldu. Balçova’nın İnciraltı Mahallesi 2279 ada 19 parselde yer alan yaklaşık 44 dönümlük arazi izale-i şuyu davası kapsamında gerçekleştirilen ihale ile yeni sahibini buldu. Muhammen bedeli 874 milyon lira olarak belirlenen arsa neredeyse bu bedelin yarı fiyatı olan 445 milyon 370 bin liraya İZKA İnşaat’a geçti.

Daha önce de Karşıyaka’nın Mavişehir semtinde aldığı belediye hizmet alanına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından sert dille eleştirilerek “Yapılan şeytanlığa yemin ederim nutkum tutuldu” ifadeleri sonrası İZKA ile aralarında sert rüzgarlar esmişti. İZKA’nın İnciraltı’nda bu yeni ihaleyi de neredeyse yarı fiyatına kapatması dikkatleri çekti.

“6 ila 7 tane İzale-i Şuyu davası daha var”

Bölgeyi on yıla aşkın süredir yakın markaja aldığı bilinen ve 100 dönümü aşkın arazi toplayarak gücünü günden güne artırmaya çabalayan İZKA’nın uzun yıllardır yer topladığına yönelik iddiaların sorulması üzerine İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, “Bu firma senelerdir bölgede yer topladıklarını biz de biliyoruz. Şu anda bölgede devam eden 6 ila 7 tane daha İzale-i Şuyu davası daha var. Toprak sahiplerine de bu davalar noktasında hukuki destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu davaların plan çıkmadan sonuçlanmamasını da temenni ediyoruz” dedi.

“Gözyaşıyla toprak alınmasına karşıyız”

“İnciraltı’nda tabii bir parsel satılır, yatırımcı gelir alır. Hukukun ardından dolaşıp davalarla gözyaşıyla sulanan toprakların alınmasına karşıyız” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Karabulut, “Son yapılan bu satış halka açıktı, diyecek sözümüz olamaz, her şey normal. Ancak bunun normal olması önceki tavrın nasıl olduğunu unutturmuyor. ama bu süreçte planlamalar geciktikçe kazanan İzmir de toprak sahipleri de kazanmıyor. Her geçen gün sermayelerin güçlenmesine neden oluyor. Biz sermayenin karşısında olan bir grup değiliz, neticesinde burası sermayeyle bir yere gelecek ancak planlama sırasında yaşatılan durumlar canımızı sıkıyor. Sermaye gruplarının giderek güçlenmesinden endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sürece güvenimiz tam”

İnciraltı’nda şimdi tek beklentilerinin herkese hakkaniyetli ve şeffaf planlama anlayışının yürütülmesi olduğunu da sözlerine ekleyen Karabulut, “Yakın zamanda çıkacak planlarımızı da ardından başlayacak 18 uygulama sürecini de yakından takip ederek tüm hak sahiplerinin haklarını gözeterek mülkiyet dengesinin korunması noktasında her adımda aktif yer alma arzusundayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, devletimizin ilgili kurumlarına, hükümetimize, sürece katkı koyan yerel yönetimlerimize ve tüm kuruluşlarımıza sonuna kadar yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki sürecin de sabır ve hassasiyetle yürütüleceğine güveniyoruz. Beş nesildir korunan aile mirasımız ve İzmir’in nadide mücevheri İnciraltı’nı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de koruyacağız. Kazanan sadece biz toprak sahipleri değil, kentimiz ve ülkemiz olacak. İnanıyoruz, güzel günler çok yakın” diye konuştu.