Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile ilk mezunlarını verdi.

2021 yılında eğitim-öğretime başlayan fakülteden mezun olan öğrenciler, yapılan törende Hipokrat Yemini ederek meslek hayatına adım attı.

Yoğun katılımlı tören

Mezuniyet töreni, 15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törende DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, rektör yardımcıları, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Akcalı, akademisyenler, idari personel, mezunlar ve aileleri yerini aldı.

Programda sırasıyla fakülte birincisi Erdinç Uğur Karataş, Dekan Prof. Dr. Aliye Akcalı ve Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz konuşma yaptı.

"Meslek yaşamlarında başarılar diliyorum"

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesinin 2021 yılında kurulduğunu ifade ederek, üniversitenin en genç akademik birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesinin toplamda 300 binden fazla mezunu bulunduğunu belirten Rektör Yılmaz, "Mezunlarımızın bakanlıklardan kamu kurumlarına, özel sektörden farklı alanlara kadar birçok önemli noktada görev alması üniversitemiz adına gurur kaynağıdır.

Uzun ve özverili bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan mezunlarımızı tebrik ediyor, meslek yaşamlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Dekan Akcalı'dan etik değerler vurgusu

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Akcalı, mezunlara dair yaptığı konuşmada mesleki etik değerlerin öneminden bahsetti.

Akcalı, genç diş hekimlerinin görevlerini yaparken bilimsel düşünceden ayrılmayacaklarına ve insan sağlığını her zaman öncelik vereceklerine inandığını belirtti.

İlk isim plakası kütüğe çakıldı

Fakülte birincisi Erdinç Uğur Karataş, Dekan Prof. Dr. Aliye Akcalı eşliğinde mezuniyet kütüğüne ilk isim plakasını çaktı.

Tören doğrultusunda ayrıca mezun öğrencileri temsilen bir öğrenci, üniversite bayrağını eğitimini sürdüren dördüncü sınıf öğrencisine devretti.

Tören, yeni mezun diş hekimlerinin Dekan Prof. Dr. Aliye Akcalı eşliğinde Hipokrat Yemini etmesi ve kep atma seremonisiyle tamamlandı.