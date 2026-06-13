Son Mühür- İzmir Konak’ta bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait rıhtım işletmesi, 13 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de duyurulan kararla beraber özelleştirme kapsamına alındı.

Şehrin merkezindeki bu stratejik nokta, 36 yıl boyunca işletme hakkının devredilmesi yöntemiyle özel sektöre açılıyor.

Teklif süreci ve katılım şartları neler?

İhaleye katılmak isteyenlerin ilk olarak 150 bin TL ödeyerek ihale şartnamesini satın almaları gerekiyor. İlgili kurumlar, şirketler veya şahıslar tekliflerini, en geç 5 Ağustos 2026 tarihi saat 17.30’a kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Bu tekliflerin üzerinde "TDİ KONAK RIHTIMI İŞLETMESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ" ibaresi bulunması şartı aranıyor.

Ayrıca süreç için belirlenen geçici teminat bedeli ise 90 milyon TL şeklinde. Yabancı sermayeli kuruluşlar ve yatırım fonlarının hissedar olduğu şirketler de süreçte yer alabiliyor; ancak bu yatırımcıların yerel kanunlara uyum ve gerekli ön izinler konusunda araştırmalarını önceden yapmaları isteniyor.

İhale pazarlık yöntemiyle yapılacak

İhale, geleneksel yöntemlerin dışında pazarlık usulüyle şekilleniyor. Başlangıçta kapalı zarf usulüyle teklifler toplanırken, sonrasında süreçte kalan katılımcılarla görüşmeler yapılacak ve nihai aşamada açık artırmaya gidilecek.

Kurumun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmaması, süreci 4046 sayılı kanun çerçevesinde yönetmesine imkan sağlıyor. Bu kapsamda İdare, ihale tarihini erteleme veya süreci iptal etme konusunda tam yetkiye sahip bulunuyor.

Özelleştirme sürecindeki en dikkat çekici noktalardan biri, tüm işlemlerin her türlü vergi, resim, harç ve KDV yükümlülüğünden istisna tutulması.

Yatırımcılar, ihaleyle ilgili merak ettikleri teknik ayrıntılar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (312) 585 83 20 numaralı telefon hattından doğrudan bilgi alabiliyorlar.