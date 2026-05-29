Son Mühür / İzmir’de hayata geçirdiği büyük yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen ve kamuoyunda “İzmir’in Meleği” olarak tanınan Berrin Güner, İzmir’in turistik cennetlerinden Urla’da yaşanan çöp sorunlarına deyim yerindeyse isyan etti. Urla’nın merkez mahallelerinden İskele Mahallesi’nin uzun süredir çöp sorunuyla mücadele ettiğini; çöpler nedeniyle sokağı sinek ve böceklerin istila ettiğini belirten Güner, Urla Belediyesi’nin yetkililerinin ‘Çöplerinizi buraya koyun’ dediğini ileri sürdü. İnsanların söz konusu sokakta yemek yediğini ve pek çok kişinin evine dahi giremediğini söyleyen Güner, yetkilileri de derhal göreve davet etti.

“Biz artık bundan bıktık”

Yaşananları aldığı video kaydıyla duyuran Güner, “Burası Urla’nın incisi İskele Mahallesi Yorgo Seferis Sokak. Bütün kafeteryalar ve insanların yemek yediği alan. Belediye sağ olsun ‘Çöplerinizi buraya koyun’ demiş. Biz artık bundan bıktık, her taraf leş. Yakışıyor mu böyle bir sokağa belediyenin böyle bir şey söylemesi?” diye sordu.

“Evlerimize giremiyoruz”

“Burası hiçbir şey değil… Bir saat sonra gelin. Bu çöpler komple burayı tıkıyor” diyerek devam eden Güner, “Böcekler, sinekler… Evlerimize giremiyoruz. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor, yemek yiyorlar. Şuraya bakın, leş. İskele’ye bu iş yakışıyor mu? Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ‘Buraya atılsın’ demiş. İnanın leş halde. Sinekten ve böcekten geçilmiyor. Lütfen gereği yapılsın” diye konuştu.