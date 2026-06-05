Hüseyin Demir/Son Mühür İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, İzmir’in gözde turizm bölgelerinden biri olan Çeşme Şifne’de, 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Bu prestijli organizasyon öncesi Swissotel Büyük Efes’de tanıtım toplantısı gerçekleşti. Basın lansmanında Türkiye Motor Spor Federasyon Başkanı, geçmiş dönem spor bakanı ve İzmir AK Parti milletvekili Muharrem Kasapoğlu, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, mili sporcular, uluslararası yarışmacılar, antrenörler ve spor muhabirleri katılım gösterdi. Etkinliğin sunumunu spor spikeri Emre Tilev yaptı. Bu organizasyonda 14 Türk sporcu yarışacak. Toplamda 100 sporcu su üstüne çıkacak. 2027’de hedefin 100 Türk sporcu olması bekleniyor. Turkuazın derinliklerinde ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcularımız yarışacak.

“Ülkemizin spor değeri yükseliyor”

Basın lansmanında konuşan Türkiye Motosiklet Federasyon Başkanı Mehmet Sadık Vefa, “Türkiye’de ikinci kez bu organizasyonu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kasapoğlu’na, İzeltaş’a federasyon adına teşekkür ediyorum. Ülkemizin spor değerini yükseltecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Keyifli bir organizasyon olacak”

İkinci kez düzenlenecek olan Dünya Motosurf Şampiyonası’nın keyifli bir organizasyon olacağını belirten Mahmut Özgener, “Burada olmak benim için büyük mutluluk… Spor organizasyonu bir şehrin ve ülkenin gelişiminde önemli yer alıyor. Dünya şampiyonasının her yıl keyifle büyüyeceğine inanıyorum. Çeşitli spor dallarının düzenlemesinde katkıları olan sayın Kasapoğlu’na destekleri için teşekkür ediyorum. Keyifli seyredeceğimiz yarışlar olacak. Sevgi ve saygıyla sizleri selamlıyorum” diye konuştu.

“Torunumla gurur duyuyorum”

Üç kuşak sporcu olan Yorgancılar ailesinin en büyüğü, spor sevdalısı EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ülkemize kazandıran basketbol sahaları salonlar sayın Kasapoğlu sayesinde oldu. Ne kadar tesisleşme ve salon olursa o kadar gelişim olur. Motosurf sporu sürekli gelişiyor. Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda görünce oğlumun ve torunumun milli sporcu olması beni gururlandırıyor. Ülkemizi başarıyla temsil ettikleri için gurur duyuyorum. Her sene gelişerek daha iyi organizasyonlara imza atıyoruz. Kolluk kuvvetlerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, federasyonlarımıza, Mahmut Özgener’e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu sporun daha iyiye gitmesi için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Spor bir hayat tarzı”

Sporun bir hayat tarzı olduğunu vurgulayan Mehmet Kasapoğlu, “Özel bir program vesilesiyle bir aradayız. Güzel İzmir'imizin, her zamanki gibi en mükemmel şekliyle ev sahipliği yapacağı misafir sporculara gönülden başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Spor, bir gönül işidir. Spora gönül vermek, sporu bir hayat tarzı haline getirmek çok ama çok kıymetlidir. Çünkü spor, sadece fiziksel bir olgu değil; sadece bir sağlık da değil. Spor, bir güç; önemli bir güç, uluslararası alanda bir güç. Kötülüklerle mücadelede çok ama çok kıymetli bir güç. Ve bununla birlikte dönüştüren, bir araya getiren ve hakikaten adeta dünyayı kenetleyen, peşinden sürükleyen çok güçlü bir olgudur; çok güçlü bir endüstridir aynı zamanda. O yüzden spordaki çıtamızı hep yukarılara taşıma adına çok kıymetli mücadeleler verdik” diye konuştu.

​“İzmir’in güçlü spor altyapısı var”

Geçmiş dönem spor bakanı AK Parti İzmir milletvekili Kasapoğlu, “İzmir'imizi böylesine şampiyonalarla buluşturmak, bu anlamda sporun birleştirici gücüyle dünya sporcularını İzmir'imizde bir araya getirmek bizler için ayrı bir heyecan, ayrı bir onur. Ben bu vesileyle İzmir'imizin ev sahipliğinde Dünya Motokros Şampiyonası'nın düzenlenmesinden ayrı bir heyecan duyuyorum. Türkiye'nin her bir noktasında; doğusuyla, batısıyla her bir noktasında birbirinden kıymetli tesisler var. Birbirinden modern, güçlü bir altyapı var. Yüzmesiyle, jimnastiğiyle, basketboluyla, futboluyla, su sporlarıyla... İzmir'de bunun örnekleri var; yelken bunlardan bir tanesi. Ve hakikaten bu güçlü altyapı bizler için önemli bir aşama, bir temel. Ve bu temel bizim iddiamızın, bu anlamdaki gelecek hedeflerimizin ve bu hedeflerde ne kadar samimi olduğumuzun da önemli bir göstergesidir” dedi.

“Şehrin dokusunu güçlendiriyor”

​Uluslararası spor organizasyonlarının şehrin dokusunu ve kültürünü geliştirdiğini söyleyen Kasapoğlu, “Türkiye olarak sporcularımızla; göğsünde, yüreğinde ay-yıldızlımızı taşıyan sporcularımızla artık her alanda iddiamız var. Ve tabii bu noktada bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Elbette bir şehri büyütmek için altyapı gerekir, binalar gerekir, yollar gerekir, köprüler gerekir. Ancak şehir bunlardan ibaret değil. Şehri büyütmek; onu kültürle yoğurmayı gerektirir, sanatla bir araya getirmeyi gerektirir, sporda ve sosyal faaliyetlerde güçlü kılmayı gerektirir. Şehrin dokusunu daha güçlü hale getiriyor, şehre estetik bir değer katıyor. Şehri yaşayan, şehre adeta nefes alan bir kimliğe büründürüyor” ifadelerini kullandı.

“İzmir spor şehri”

​İzmir’in spor şehri olduğunu belirten Kasapoğlu, “İzmir, ilklerin şehri. Spor kulüpleriyle, yetiştirdiği sporcularla, birbirinden özel başarılarıyla bir spor şehri. İşte bu şehir, bir dinamizmi simgeleyen bir şehirdir; enerjiyi sembolize eden bir şehirdir. İşte bizler bu şehrin tüm bu güzelliklerine, bu dinamizmine, bu heyecanına hep birlikte sevdalıyız” diye sözlerini sonlandırdı.