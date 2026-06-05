İzmir futbolunun köklü kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetiştirip geçen sezon başında Süper Lig ekibi Kocaelispor’a sattığı 21 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen’in Beşiktaş’a olası transferini yakından takip ediyor. Kırmızı-lacivertliler, genç kalecinin sözleşmesine eklettiği yüzde 50’lik sonraki satıştan pay maddesi sayesinde, siyah-beyazlıların bu hamlesiyle dev bir gelir elde etme fırsatı yakaladı.

Kasaya 2.5 Milyon Euro girebilir...

Altınordu bünyesinde 2021 yılında profesyonel olan ve 1 Ağustos 2025 tarihinde 5 milyon TL bonservis bedeliyle Kocaelispor’un yolunu tutan genç eldiven için kulüpler arasındaki pazarlıklar başladı. Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Serhat için Kocaelispor’un 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürülürken, transferin bu meblağ üzerinden resmiyete dökülmesi durumunda sözleşme gereği Altınordu'nun payına 2.5 milyon Euro düşecek. Kulübe nefes aldıracak bu transfer piyangosunun yanı sıra, A takımı devretme sürecinde olan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın ise masada olduğu yatırımcılarla henüz uzlaşma sağlayamadığı ve kulübün geleceğini yakından ilgilendiren bu görüşmeler konusundaki sessizliğini koruduğu öğrenildi.