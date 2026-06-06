Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı ve ara transfer döneminde Hırvatistan temsilcisi Lokomotiva Zagreb'e kiraladığı 19 yaşındaki forvet oyuncusu İbrahim Sabra'dan kötü haber geldi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Ürdün A Milli Takımı'nın turnuva kadrosuna davet edilen genç oyuncu, milli takım antrenmanında sakatlık geçirdi. İdmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucu bilek bağlarının koptuğu açıklanan Sabra, turnuva öncesi kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

Büyük fırsat kaçırıldı

Yaşanan bu şanssız sakatlık, Göztepe'yi turnuvada temsil edecek tek futbolcu olan İbrahim Sabra'nın uluslararası arenada vitrine çıkma şansını elinden alırken, İzmir kulübünü de mali bir gelirden mahrum bıraktı. Genç oyuncunun kadrodan çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekip, FIFA'nın kulüplere turnuva süresince sağladığı oyuncu katkı payı ödemesini alma hakkını kaybetti. Tedavi sürecine hemen başlanan 19 yaşındaki santrforun yeşil sahalara ne zaman döneceği ise yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.