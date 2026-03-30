Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilir çevre vizyonu ve köklü spor kültürü çerçevesinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Atakent Mahallesi’nde "VUD Hatıra Ormanı" projesini hayata geçirdi. Voleybolun Unutulmazları Derneği (VUD) ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği sonucunda oluşturulan bu yeşil alan, İzmir’in ikinci voleybol temalı hatıra ormanı olma özelliğini taşıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde düzenlenen fidan dikim töreniyle, Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane isimlerin hatıraları Karşıyaka topraklarında fidanlarla ölümsüzleştirildi.

Atakent’te spor ve doğa iç içe: Gelecek nesillere yeşil miras

Ahmet Taner Kışlalı Parkı içerisinde oluşturulan bu mini orman, iklime dirençli ağaç türleriyle kentin ekolojik yapısına da önemli bir katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve Altınordu Spor Kulübü’nün parlayan genç voleybolcularının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; zeytin, defne, dişbudak ve tipuana gibi bölge iklimine uyumlu fidanlar toprakla buluşturuldu. Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen bu girişim, hem voleybola emek vermiş büyüklerin anısını yaşatmayı hem de Karşıyaka’nın yeşil alan miktarını artırarak kentsel konforu yükseltmeyi amaçlıyor.

Başkan Yıldız Ünsal: "Değerlerimizi topraklarımızda ölümsüzleştiriyoruz"

Projenin Karşıyaka’nın spor kenti kimliğiyle tam bir uyum içinde olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çevre bilinci ile spor kültürünün bu projede mükemmel bir sentez oluşturduğunu ifade etti. Anlamlı bir iş birliğiyle kente sürdürülebilir bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ünsal, voleybolun unutulmaz isimlerini doğanın bir parçası haline getirerek gelecek kuşaklara bir vefa örneği sunduklarını söyledi. Başkan Ünsal, projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Voleybolun Unutulmazları Derneği’ne ve tüm çevre gönüllülerine içtenlikle teşekkür etti.

İzmir’in ikinci VUD ormanı Karşıyaka’da hayat buldu

Törende söz alan Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilgın, böylesine özel bir projeye ev sahipliği yapmanın Karşıyaka için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, çalışmanın kentin sosyal hafızası için önemine değindi. Voleybolun Unutulmazları Derneği Başkanı Gülnur Görgün ise Çeşme’den sonra İzmir’deki ikinci hatıra ormanını Karşıyaka’da kurmaktan duydukları heyecanı paylaştı. Görgün, eski ve yeni kuşakları fidan dikiminde bir araya getirerek Türk voleyboluna hizmet etmiş tüm büyüklerini sevgi ve minnetle andıklarını, bu projenin İzmir’in spor ve çevre vizyonuna çok yakıştığını dile getirdi.