CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesiyle tahliye operasyonu yapılması ve Genel Başkan Özgür Özel ile yönetiminin binayı terk etmek zorunda kalması, Türk siyasetinde taşları yerinden oynattı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kurultayı tamamen geçersiz sayan "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan bu demokrasi krizine karşı DEM Parti Genel Merkezi'nden "sağduyu ve uzlaşı" vurgulu bir yazılı açıklama geldi. Ancak bu açıklamanın dili ve tonu, İzmirli Prof. Dr. Cem Terzi tarafından "yetersiz" bulundu. Instagram hesabı üzerinden çarpıcı bir gönderi paylaşan Terzi, Türkiye’de siyaset alanının polis, yargı ve idari güçle sistematik olarak yeniden dizayn edildiğini belirterek DEM Parti’ye tarihsel sorumluluğunu hatırlattı.

"Sıradan bir muhalefet partisi gibi davranamazlar..."

Prof. Dr. Cem Terzi, DEM Parti’nin sıradan bir muhalefet odağı olmadığını, partileri kapatılan, belediyelerine kayyum atanan ve binlerce kadrosu yargılanan köklü bir siyasal geleneğin temsilcisi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin meselesinin artık basit bir "gerilim" olmaktan çıktığını ifade eden İzmirli akademisyen, muhalefetin sırayla tasfiye edildiği bir rejimde DEM Parti’den beklenen hamlenin sadece "normal zaman metinleri" yayımlamak değil, net bir siyasal cesaret göstermek olduğunu kaydetti.

Terzi’nin Instagram paylaşımının tamamı şöyle:

''Bu açıklama fazla steril. Fazla “kurumsal”. Fazla normal zaman metni.

Oysa bu ülkede en ağır demokrasi yıkımını yaşamış siyasal geleneklerden biri konuşuyor burada. Partileri kapatılmış, belediyelerine kayyum atanmış, eş genel başkanları yıllardır hapiste, milletvekilleri tutuklanmış, binlerce kadrosu yargılanmış bir hareketten söz ediyoruz.

DEM Parti sıradan bir muhalefet partisi gibi davranamaz. DEM’in tarihi sıradan bir baskı tarihi değildir.

Bugün CHP’ye yapılan müdahaleye karşı yalnızca “gerilim büyümesin”, “sağduyu”, “uzlaşı” dili kurmak yetmez. Türkiye’nin meselesi artık gerilim değil. Mesele, siyasal alanın sistematik biçimde polis, yargı ve idari güçle yeniden dizayn edilmesidir.

DEM’in söylemesi gerekeni ben söyleyeyim:

'Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Kayyumun, yargı operasyonlarının, kriminalizasyonun, siyaset alanını polis zoruyla daraltmanın ne olduğunu biliyoruz. Bugün CHP’ye yönelen müdahale, dün bize yapılanların devamıdır. Demokrasi bir partiye lazım olduğunda savunulacak bir rejim değildir. Bugün susan herkes yarının hedefidir.'

Türkiye artık muhalefetin sırayla tasfiye edildiği bir rejime dönüştü. DEM’den beklenen “sağduyu” çağrısı değil, açık bir siyasal cesaretle muhalefet cephesine katılmaktır."

DEM Parti'den 'mutlak butlan' tepkisi

Terzi'nin tepki gösterdiği DEM Parti'nin açıklaması ise şu şekilde:

"CHP'ye mutlak butlan kararı, hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır. DEM Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve hukuktan yanayız. Onlarca yıllık mücadelemizin temel ve ilkesel düsturu, demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında olmaktır.

Mesele, Türkiye'nin demokrasi meselesidir. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir. DEM Parti olarak; bu ülkede demokrasiyle soluklanabileceğine inanan, adalete özlem duyan, demokratik değerler için mücadele eden milyonlarca yurttaşımızla bir aradayız, yan yanayız."