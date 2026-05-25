Son Mühür - Futbol şubesini yöneten Sport Republic modelinin küresel vizyonu doğrultusunda son 4 yılda genç yabancı yetenekleri keşfedip Avrupa vitrinine sunan Göztepe, transfer piyasasından büyük bir gelir elde etmenin eşiğinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon başında 3,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a gönderdiği 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Emersonn, sergilediği performansla dev kulüplerin radarına girdi. Fransa'daki ilk yılında takımına 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çeken genç golcüye, İspanya La Liga'nın köklü temsilcilerinden Real Sociedad talip oldu. İspanyol ekibinin Emersonn'u kadrosuna katmak için Toulouse'a 14 milyon euroluk resmi bir teklif sunduğu iddia edildi.

Yüzde 20 pay alabilir

Fransız kulübü Toulouse’un Real Sociedad’dan gelen bu astronomik teklifi yetersiz bularak pazarlıkları sürdürdüğü öğrenilirken, yaşanan bu transfer hareketliliği en çok Göztepe’nin kasasını doldurmaya yarayacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, Brezilyalı oyuncuyu Fransa'ya satarken sözleşmeye kritik bir sonraki satış maddesi eklettiği ortaya çıktı. Yapılan özel anlaşmaya göre, Emersonn'un bir sonraki transferi 10 milyon euronun üzerinde bir rakamla gerçekleşirse, Göztepe bu barajın üzerindeki kâr payından %20 oranında pay alacak. Transferin iddia edilen rakamlar seviyesinde resmiyete dökülmesi halinde, İzmir temsilcisi hiçbir şey yapmadan milyonlarca euroyu kasasına koymuş olacak.