Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Glint Manisa Basketbol, önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alabilmek için ön eleme maçlarına çıkacak. Manisa, spor tarihinde takım sporlarında ikinci kez Avrupa Kupaları’nda boy göstermek istiyor. Potanın Tarzanları, hem Süper Lig’de hem Avrupa’da başarılı bir sezon için parkeye çıkıyor. Manisalı basketbolseverlerin 2026-2027 sezonunda Muradiye Spor Salonunu doldurması bekleniyor.

“Milli basketbolcudan özel açıklamalar”

2006 jenerasyonun parlayan yıldızlarından, milli takımda hemen hemen her yaş kategoride forma giyen Yağız Aksu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Genç basketbolcu, Manisa’yı Avrupa temsil etmekten gurur duyduklarını belirtirken genç ve dinamik bir kadro ile mücadele ettiklerini söyledi. Beşiktaş’ın ve Sırbistan milli takımın başantrenörü Dusan ile çalışan Aksu, hedeflerini ve kariyerini Son Mühür’e anlattı.

“Manisa halkına basketbol şöleni sunacağız”

Manisa’yı Avrupa’da temsil etmekten gurur duyduklarını belirten Glint Manisa Basketbolun geç basketbolcusu Yağız Aksu, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin en makul bütçeli takımlarından birinin Manisa Basketbol olduğunu tahmin ediyorum. Başantrenörümüz Serhan Kavut, takıma geldiğinden beri hedefimiz Avrupa kupalarına katılım sağlamaktı ve bunu başardık. Bizim için başarılı bir sezon oldu. 2026-2027 sezonunda Manisa’yı uluslararası arenada temsil edeceğiz. Manisa halkına basketbol şöleni sunacağız. Tüm basketbolseverleri, taraftarlarımızı maça bekliyoruz” diye konuştu.

“Deneyim dolu bir sezon geçti”

Manisa’da bu sezon deneyim kazandığını belirten Yağız Aksu, “Bu sezon bireysel olarak benim için farklı bir deneyim oldu. Farklı bir şehirde yaşıyorsun ve ilk başta tabii ki zorlanıyorsun. Ancak alıştıktan sonra benim için de çok güzel, deneyim dolu bir sezon geçti. Kendimi sürekli geliştirerek elimden gelen en iyi performansı sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Umarım önümüzdeki sezon daha verimli bir performans ortaya koyarım” şeklinde konuştu.

“Genç kadro, güçlü kimya”

Potanın Tarzanlarının genç ve dinamik bir kadrodan oluştuğunu vurgulayan Yağız Aksu, “Glint Manisa Basketbol olarak çok genç bir takıma sahibiz… Türk oyuncularla altyapı ve milli takımlarda daha önce birlikte oynama şansım oldu. Yabancı oyuncularımız da oldukça kaliteli olunca kısa sürede iyi bir kimya yakaladık ve hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Takım kimyası ve uyum doğru orantılı olarak başarıyı da beraberinde getiriyor. Bence Manisa gibi takımların her ligde olması gerekiyor. Genç oyuncular için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Burada TBL’den veya BGL’den çıkan basketbolculara önemli bir imkan var… Kendilerini ispatladıklarında A takımda forma şansı bulabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Milli takımla hedef madalya”

20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda madalya hedeflediklerini söyleyen Aksu, “ Milli takım forması giymek herkes için büyük bir gurur ve onur. İnşallah iyi bir kimya yakalayıp hedeflediğimiz yerlere ulaşır ve ülkemizi gururlandırırız. Ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda hedefimiz madalya. Bu turnuvada mutlaka kürsüde yer almak istiyoruz. İyi bir kimya yakalayıp bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Serhan Kavut ile çalışmak gelişimimi olumlu yönde etkiledi. Bir antrenörden çok bir abi gibi yaklaşması, oyuncuyu sürecin içine daha fazla dahil ediyor. Bu da benim gelişimim açısından oldukça faydalı oldu” dedi.

“Yağız Aksu Euroleague yolunda”

Beşiktaş’ın ve Sırbistan milli takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu, en büyük hedefinin bir gün Euroleague takımında oynamak olduğunu belirten Yağız Aksu, “Dusan Alimpijević ile çalışmak ise gerçekten mükemmel bir deneyim. Her gün ondan yeni şeyler öğreniyorum ve öğrenmeye de devam ediyorum. Takdir edersiniz ki kendisi Avrupa’nın en formda antrenörlerinden biri. Ondan daha fazla şey öğrenmek için oldukça heyecanlıyım. Öncelikle hedeflerimden biri A Milli Takım’da yer almak. İlerleyen dönemlerde ise EuroLeague seviyesinde bir takımda forma giymek istiyorum. Umarım önümüzdeki sezonlarda hedeflerimi gerçekleştirebilirim” diye sözlerini sonlandırdı.