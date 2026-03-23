Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), küresel eğitim standartlarını ve akademik yetkinliğini bir kez daha tescilleyerek uluslararası başarı zincirine güçlü bir halka daha ekledi.

Üniversitenin yarım asra yaklaşan birikimiyle dikkat çeken İşletme Fakültesi, dünya çapında muhasebe ve finans çevrelerinin en saygın otoritelerinden biri kabul edilen ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) akreditasyonunu büyük bir başarıyla tazeledi. 2030 yılı sonuna kadar geçerliliği uzatılan bu sertifikasyon, kurumun eğitim kalitesindeki sürdürülebilirliği ve evrensel finans piyasalarıyla olan güçlü entegrasyonunu simgeliyor.

Küresel Standartlarda eğitim ve kariyer ayrıcalığı

İlk olarak 2015 yılında elde edilen ve o günden bu yana titizlikle korunan bu uluslararası unvan, DEÜ İşletme Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrasında sadece yerel değil, dünya genelinde aranan profesyoneller olmasının önünü açıyor. Müfredatta yer alan ACC ve FIN kodlu teknik derslerin uluslararası standartlarla birebir örtüştüğünü belgeleyen bu süreç, öğrencilere teorik bilginin ötesinde küresel bir yetkinlik kazandırıyor. ACCA akreditasyonu sayesinde fakülte mezunları, mesleki yeterlilik sınavlarında önemli muafiyetler elde ederek kariyer basamaklarını çok daha hızlı tırmanma şansı yakalıyor. Bu ayrıcalık, genç profesyonellerin uluslararası dev şirketlerin radarında yer almasını ve global bir iletişim ağının parçası olmasını mümkün kılıyor.

Rektör Yılmaz: "Uluslararası rekabet gücümüzü kanıtladık"

Elde edilen bu stratejik başarının ardından değerlendirmelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin temel misyonunun öğrencilerini küresel rekabete hazır bireyler olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı. Kalite güvence sistemlerinin her geçen gün daha da ileriye taşındığını belirten Rektör Yılmaz, ACCA akreditasyonunun 2030 yılına kadar uzatılmasının kurumsal sürdürülebilirliğin en somut kanıtı olduğunu ifade etti. Akademik programların dünya standartlarıyla tam uyumlu olmasının önemine değinen Yılmaz, öğrencilerin analitik zekaya sahip, etik değerleri özümsemiş ve mesleki donanımı yüksek bireyler olarak mezun olmalarının üniversitenin öncelikli hedefi olduğunu kaydederek, başarıda payı olan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yaprak Gülcan ve tüm akademik kadroya teşekkürlerini iletti.

Akademik disiplin ve gelecek vizyonuyla gelen başarı

Süreci değerlendiren DEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yaprak Gülcan ise kazanılan başarının tesadüf olmadığını, köklü bir kurumsal kültürün ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi. 2015 yılından beri kesintisiz olarak sürdürülen bu akreditasyonun yenilenmesinden duydukları gururu paylaşan Gülcan, eğitim anlayışlarının merkezine teorik altyapı ile pratik uygulamayı birleştiren bir model koyduklarını belirtti. Gelecek dönemde de küresel iş dünyasının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayacak nitelikli iş gücünü yetiştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Dekan Gülcan, ACCA’nın sunduğu muafiyet ve prestijin mezunlar için paha biçilemez bir avantaj sunduğunu, fakülte olarak uluslararası standartlardaki eğitim vizyonundan ödün vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

