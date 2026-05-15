Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşiminde, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2025 mali yılı kesin hesabı belli oldu. Kesin hesap görüşmelerinde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

Faaliyet raporu ve kesin hesapların belediye başkanının karnesi olduğunu belirterek açıklamalarına başlayan AK Partili Yıldız, “Bu karnenin muhalefetin ortaya koyduğu tezlerle konuşulması gerekir; ancak siz böyle bir süreci işletmediniz. Geçtiğiniz çarşamba günü faaliyet raporunu konuşurken Yağmur Hanım ‘Ben bilerek grubumu çıkardım’ demişti. Burada meclis uzuyor; CHP’li arkadaşlar gözlerimize bakıyor farkındayım” dedi.

“Tunç Soyer’i saymıyor olabilirsiniz…”

CHP grubundan “Hayır” çıkışı gelirken Yıldız, “Bizim açımızdan da problem yok. Eğer demokratik bir işleyiş ortaya koymayacaksanız bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Siz 36’ıncı belediye başkanısınız” ifadelerini kullandı. Tugay’ın “Ben 35’inci belediye başkanıyım” demesi üzerine, “Ben İzBB’nin sitesinin yalancısıyım. Belki Tunç Bey’i saymıyor olabilirsiniz… İzmir Fuarı’nı sağlayan en önemli başkanlarından Behçet Uz bir proje başlatıyor. ‘Her usta 4 metre duvar ördüğünde sertifika vereceğim. O belgesi olanlar yanan evleri inşa edebilir’ demiş. Asfalt Osman diye bir efsane var… Yine İhsan Alyanak çok kıymetli” diyerek tek tek belediye başkanlarını saydı.

“O gün bizi dinlemiş olsalardı…”

AK Partili Yıldız, “Tunç Bey’e geldiğimizde… Siz yok sayıyorsunuz. O da cezaevinden tweet atıyor atışıyorsunuz ama Tunç Bey’in muazzam bir saygısı vardı. Saatlerce dinler, kendisine eleştirilere kızmazdı. Sonra mikrofonu alır, bir saat iki saat cevap verirdi. Bu gidişle bir gerçeklik var: Yasaklarla anılacak bir noktaya gidiyorsunuz. Faaliyet raporlarında grup başkan vekillerini konuşturmayarak. Hiç bilgimiz olmadan süre kısaltma önergeleri çıkararak. Burada konuşmanızı 1 saat 42 dakika dinleyen ben dün akşam bir daha dinledim. Çünkü bu kente karşı sorumluluğumuz var. Burada kooperatif meselelerinde çok net tavır koyduk. O gün bizi dinlemiş olsalardı belki bugün Tunç Bey’in başına gelen, gelmeyecekti. Beni, Hüsnü Bey’i dinlemiş olsalardı belki Ege Şehir’de bu sorunlar olmayacaktı” dedi. Tugay, “Sizi nezaketle dinlediler, değil mi?” dedi.

“Gelin komisyon kuralım”

Yıldız ise “Gelin bu meclise yakışan şekilde bir komisyon kuralım. İzmir tarihinde belediye çalışma yönetmeliği çıkaralım. Gelin sözlerin havada kalmadığı, demokrasinin işlediği bir çalışma yapalım. En azından görev süreniz bittiğinde böyle bir iyiliğiniz olur” yanıtı verdi.

“Takdir edilecek şeyleri de varmış”

“Muhalefete bir saat söz vermeyip 7.5 saat meclis yapmayan belediyenin kesin hesabı da problemli oluyormuş” sözleriyle devam eden AK Parti Grup Başkan Vekili Yıldız, “Rakamlar, gerçekleri söyler. Faaliyet raporunda çok gerçekliği yakalayamamış olabilirsiniz. 2021, 2022 ve 2023’ü baz aldığımızda 7 milyar 480 milyon dolar net para harcamış Tunç Bey. 4 yılda mazot yüzde 20 artmış. Biz 2 yılda milyar 653 milyon dolar. Tunç Bey ortalamasına göre yüzde 68 bütçemiz artmış. 2023’te yüzde 8 sapma olmuş; 2025 yılında ise yüzde 3 sapma ile enflasyon gerçekleşmiş. Tunç Bey, 320 milyon dolar açık verirken siz 5 milyon 485 bin dolar açık vermişsiniz. ‘Bunu nasıl olur?’ diyebilirsiniz. Tunç Soyer’i eleştirdik ama takdir edilecek şeyleri de varmış” dedi.

“Bu hata, sizin hatanız”

Tugay ise “Bu kadar çok personel alınmasını da takdir ediyor musunuz?” diye sordu. Yıldız ise “Biz gerçekçi şeyleri konuşuyoruz. Tunç Bey sermaye gideri hedeflerinde yüzde 21 sapmış. Biz ne yapmışız? Sizin döneminizde sapma yüzde 42; iki kat… Bu hızla gittiğinizde 5 yıllık görev sürenizin sonunda sermaye giderleriniz tarihin en kötü durumuna gelecek. Peki bu durumdan nasıl kurtuluruz? Biz bu duruma nasıl geldik? Yine bu kürsüde 2025 yılı bütçesini yaptığınızda merkezi hükümet yıllık bütçe artışını yüzde 40 civarında ön gördü. Gelirlerinizin yüzde 90’ını merkezi hükümetten alan belediyelerin bütçelerini nasıl yapması lazım? Siz yüzde 80 artış yaptınız. Biz ‘Bu hedef tutmaz, matematik hatası yapıyorsunuz’ dedik. Tarihin en kötü gerçekleşmesi oldu. Bunu biz yapmadık… Bunu o dönemdeki genel sekreter vekil yaptı. Beni o bağlamaz, siz bağlarsınız. Faaliyet raporunda CHP’li meclis üyeleri ayağa kalkıp alkışladı. Kimse o genel sekreter yardımcısını hatırlamayacak. İzmirli sizin faaliyetlerinizi hatırlayacak. Bu hata, sizin hatanız” çıkışı yaptı.

“Memur sayımız bile azalmış, artırmışız”

“Bizim şu an 34 bin 75 çalışan personelimiz var. 2024’ün sonunda 34 bin 109’du. Yani 35 kişi azalmış, tebrik ederim” diyerek devam eden Yıldız, “O gün de ifade ettim, bugün de ifade ediyorum. İzBB mali disiplini yakalamak istiyorsa personel sayısını 30 binin altına indirmemiz lazım” dedi. Tugay’ın “Personel çıkarın diyorsun yani” demesi üzerine Yıldız, “Ben sana, ben sana sayın başkan… ben size… Sayılar yalan söylemez. Sizin personel rejim sisteminiz yok. 2 bin 500 kişiyi nasıl çıkardıysanız anlatın. 2 bin 500 kişi çıkarıp bu sene itibariyle 2 bin 500 kişiyi işe aldınız. Biz 950 kişi azalttık dedi İZSU Genel müdürünüz. Kitapçıkları inceliyorum. Elimde son 10 yılın bütün bütçe kitapçıkları var. Memur sayımız bile azalmış artırmışız. 5 bin 900 olan memur sayımız 6 bin 500. Memur azalmış, yerine gelmiş. Havuz sistemimiz vardı, ben işten ayrılanları biliyorum. Siz bunları neden geriye aldınız? İZSU Genel müdürümüz ‘Sayıyı azalttık’ diyecekken neden o genel müdürü bu hale sokuyorsunuz” dedi.

“İsimler var, verebilirim”

“Ayda 400, yılda 4.8 milyar TL. İşte kaynak burada. Siz personel yönetim sistemini kursaydınız, bankamatikleri dikkatli incelemiş olsaydınız” diyen Yıldız, “EYT’li diye çıkarıp daha sonra siyasi yollarla geri aldığınız isimler var, verebilirim. Dost acı söyler ama biz de bu kentin insanıyız. Siz personeli havuzda boğulmaya mahkum etmeden emekli olması gerekenleri emekli etseydiniz yılda 10 milyar tasarruf ederdiniz. Sayın Başkan’ın en önemli vaadi ‘Bütçe disiplini.’ Bunu yakalayamamış… Genel sekreter, şapkadan tavşan, yüzde 40 fazla bütçe. Dolar bazında bir önceki başkandan yüzde 68 daha fazla bütçe kullanan belediye başkanı, günün sonunda borç gelmiş iki katına. Sayın Başkan ‘Deniz taksi’ demiş. Gördük mü, hayır. Şimdi tuk tuklarımız gelecek inşallah” mesajı verdi.

“Eyyüp Bey süre uzatılması için devreye girdi”

“Burası İzmir ne muhalefetiyle ne iktidarıyla başka şehre benzemez ama…” diyen Yıldız, “Bir buçuk ay önce döktüğümüz asfalt delik deşik oldu. Yollar yaptıktan 20 gün sonra çöküyor. Öğrencilere abonman kartını başarmışız, bu güzel bir çalışma. Kentsel dönüşüm dedik; Ege Mahallesi, Ballıkuyu ortada yok. Kooperatif zaten bir yük. Taşkınlar olmayacak dedik, yaşadık. Siz bize ne yaptınız diyorsunuz ya: TEKFEN Kredisi 110 milyon euro. Bu kredi, dönemin AK Partili milletvekillerinin İzmir’e getirilmesi için Tunç Bey’in zamanında çıkardığı bir kredidir. Tüm eveliyatını da İZSU yetkilileri bilir. Bunun en önemli özelliği yağmur suyu ve kanalizasyonu ayrıştırıp pompa merkezleri yapar. Alsancak’ta inşallah seneye belki görüntüyü yaşamayacağız. Sorunumuz şu: Bir sene önce bitmesi gerekiyordu. Bugün Genel Başkanınızın laf söylediği İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Bey, o sürenin uzatılmasında devreye girdi. Ben bunun tanığıyım. Bugün hala 50 milyon eurosu duruyor. Kavganın tarafı falan değiliz, AK Parti hizmetin tarafında. Körfez temizliğinin en büyük etkeni nedir biliyor musunuz? Üçüncü fazımıza kadar bizim körfez arıtmamız 7 litre bölü saniyeydi. Dördüncü fazda 9 litre bölü saniyeye çıktı. Peki aşırı yağdığında 25 litre bölü saniyeden bahsediyoruz. Ne arıtması, direkt yolla. Al gelen pisliği demektir. İşte, yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma bunu önleyecek. Haberiniz var mı? Körfez temizliğine katkı burada yatıyor. Bu krediyi başka yere kullandırabilirdik başka bir siyasi bakışla baksaydık. Ancak İzmir’in tüm siyasetçileri İzmir’e öncelik yapar” ifadelerini kullandı.

“Neden kapasite artışına gitmiyoruz?”

Çöp sorunu üzerinden devam eden AK Parti Grup Başkan Vekili Yıldız, “Yamanlar’da yapalım ama kapasiteyi azaltalım, bir de Naldöken’de yapacağız dediniz. Sizin açıklamalarınız var. Demeyin sonra “AK Partililer yalan söylüyor.’ Naldöken’de Valilik kurul izni çıkardı. Bugün aldığım duyumu söyleyeyim: 8 aydır belediyeden sit derecesi planlarını bekliyoruz, haberiniz var mı? Ben eksik biliyorsam eksik bildiğimi söylemekten çekinmem. Biz size ekim ayında yetki verdik. Bergama’daki vahşi depolama yerine kapasiteyi 500’den 2 bine çıkaracağınız tesis iznini verdik. Ben yetkililerle görüştüm. Çağırın, seve seve dinlerim. Bana farklı anlattınız, doğruyu anlatın dedim. Firma yetkilileriyle görüştüm. Oradaki yetkili firma yetkilileri. Daha hala ÇED’i vermedik. Çöp dağları Bergama’yı sardı. Başka bir doğa tehlikesindeyiz. Çıkan suyu vidanjörlerle Bergama çöp tesisine götürüyor muyuz, götürmüyor muyuz? Götürüyoruz. Bergama’da neden bekliyoruz? Bin 500 nitelikli neden dönüştürmüyoruz? Ödemiş’e de gittim. Bergama’daki çöp tesisine gittim. 2 bin 500 tona çıkacak niteliğe sahip ama 2023’ten beri alacak kavgasındasınız. Günün sonunda 5 yıl önce yakma tesisine başvurmuş daha yeni izin alıyor. Biz o tesiste neden kapasite artışına gitmiyoruz? Manisa’ya gönderdiğimiz 1 milyar 700 milyonluk paranın yüzde 30’unu alıyor. Biz niye bunu alamadık?” sorusunu yöneltti.

Vergi üzerinden tansiyon fırladı

Son olarak, “İzmir’de toplanan vergi, 950 milyar. Ben bunu Tunç Bey zamanında da anlattım. 950 milyarın 380 milyarı sigara fabrikaların merkezleri burada olduğu için. Hakkari’de o maddeyi kullanan vatandaşın ödediği vergi de buraya yazıyor. Onu çıkardım, İzmir’in ödediği 580 milyar. İzmir’de memur yok mu, hastane yok mu, polis yok mu? Algı ve manipülasyonu bırakın. Siz asli görevinizde 32 milyar harcayacağım diyip 16 milyar harcadıktan sonra bize bu soruyu soracak en son yersiniz. İzmir 32 milyar yatırıma harcamış ama 275 milyarı maaşı, yolu, hastanesi… Biz üniter bir devletiz. Üniter devlet, tüm sınırları ve illeriyle eşit demektir. Van’da toplanan vergiyi İzmir’deki yatırımla kıyaslıyor” dedi.

AK Partili Yıldız’ın eleştirilerine yanıt veren İzBB Başkanı Cemil Tugay, “İzmir’den 951 milyar lira vergi toplanıyor diyorsunuz. Belgeli ve ispatlıdır; burada 32 milyar sadece yatırıma ayrılmış. Sigara burada üretildi, başka yerde içiliyor diyorsunuz ya: Bizim burada tükettiğimiz her şey İzmir’de mi üretiliyor?” dedi.

“Niyetiniz iyi değil”

“İzmir’e yatırım yapmaya hazırız diyorsunuz ama körfezi temizlemeye yoksunuz, raylı sistemi yapmaya yoksunuz. İZBAN sorunlarını çözmeye, ikinci çevre yoluna yoksunuz” diyen Tugay, “Elinizi atıp yaptığınız tek şey meslek fabrikasını elimizden almak. Ondan sonra onları yok kütüphane yok aşevi yapacağım diye el koymak. Sosyal adaletten vazgeçeceksek İzmir’in 4.5 milyon nüfusunu hatırlamak lazım. Kredi temin ettik diyorsunuz ne Mürsel Paşa altgeçidinine ne de ege mahallesine giden yola kredi vermediniz. Bir kuruş kredi kullanmadık. Gerçekten İzmir’i sevseniz bir irade koysanız. Keşke bizi bakanlığa götürüp fotoğraf çektirenler keşke sorunları çözmüş olsa. Bu kedilerden her bahsettiğimde içimi acıtan şu: Bu krediler hükümetin cebinden çıkmıyor, sadece imza atacaklar. Bakan ‘Ben yardımcı olacağım’ diyor ondan sonra bir şey oluyor duruyor. İzmir’in AK Partili siyasetçilerinden negatif tavır var diyorlar. Yukarıda Allah var. Ben bu işin durmasının başka neden olabileceğini açıklayamıyorum. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki telefon mu dinliyorum. O krediyi vermeyeceksiniz diyorlar. Biz bunu bakanlığın içinden duyuyoruz. Göreve geldiğimizden beri o krediler bekliyor. SGK ve vergi borcu geçen sene kondu. Biz 1 yıl iki ay boşuna bekledik. Niyetiniz iyi değil” ifadelerini kullandı.

“Bunu milletvekillerinize de söyledik. İki sene geçti, 25 ayda 25 kuruş harcadınız mı? Hamza Dağ değil miydi ‘Başkan olayım başlatayım’ diyen. İçinizde biraz vicdan varsa, İzmir’e dair bir gram saygınız varsa bugün bana Kocaeli Körfezi’ni geçtik, Fethiye Körfezi’ne tarama gemisi alırken bakanlık… TEKFEN kredisi cebinizden çıkan para değil. Tamamen yağmur suyu ayrıştırma ile ilgili kredi” dedi.

“Sizin yalanlarınızı ben ortaya çıkaracağım”

“İzmir’e yaptığınız bu kötülüğün vebali boynunuzda” diyen Tugay, “Sen Kocaeli Körfezi’ni temizleyecek, İzmir’in körfezini temizlemeyeceksin. İzmir’in körfezi gavurun körfezi mi? Neden bir kuruş harcamadınız? Nerede bizim çevre yolumuz? İzmir’e bir metre metro yaptınız mı? Hangi vaadinizi tuttunuz. Elimizdeki binaları almaktan başka ne yapıyorsunuz? Burada İzmir’e yatırım gelmesinin önünde duran herkesin hakkeden cezasını versin. Bize bunu yapamazsınız. Kredileri engelleyemezsiniz. Burası sizin değil, babanızın çiftliği değil. Burada onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaşıyor. İnsanlar yokluk içinde. Asgari ücrete bakın, emekli maaşına, enflasyona bakın. Belediyelerin içinden aldığınız özel tüketim vergisinden utanın, utanın. Utanmadan bunları söylüyor, insanlara hikaye anlatıyorsunuz. Ben İzmir’in hakkını savunmak için, sizin yalanlarınızı ortaya dökmek için buradayım. Sizin yalanlarınızı ben ortaya çıkaracağım. O metroları ben kullanmayacağım, İzmir halkı kullanacak. Buradan topladığınız vergileri saçma sapan yerlere kullanıyorsunuz. Memur maaşı mı yatırım! Memur maaşını ödemek ne zaman yatırım oldu” diye konuştu. Tugay’ın konuşmaları CHP grubundan alkış alırken muhalefet grubunun tepkilerine neden oldu.