Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı nisan ayı havacılık verilerine göre Türkiye’nin semalarındaki hareketlilik resmen zirve yaptı. Ege’nin gökyüzüne çıkış kapısı İzmir Adnan Menderes Havalimanı da bu yükselişten payını aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın en yoğun yolcu trafiğinin geçtiğimiz ay yaşandığına dikkati çekerek transit geçişlerle birlikte toplam 18 milyon 190 bin 494 kişinin hava yolunu tercih ettiğini açıkladı.

10 milyonu aşan yolcu trafiği

Açıklanan bilgilere göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı, turizm sezonunun açılışıyla birlikte yılın ilk dört ayında 3 milyon 623 bin 93 yolcuya ev sahipliği yaptı. Ege'nin incisi İzmir, Antalya ve Muğla gibi turizm merkezleriyle birlikte toplamda 10 milyonu aşan yolcu trafiğinin önemli bir ayağını oluşturdu. Ülke genelindeki veriler incelendiğinde nisan ayında iç hatlarda 83 bin 603, dış hatlarda ise 67 bin 510 uçak trafiği gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 183 bin 876’ya ulaşırken nisan ayında taşınan toplam yük miktarı 409 bin 628 ton olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki yıla göre arttı

2026 yılının ilk dört aylık tablosuna bakıldığında ise Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış göstererek 67 milyon 496 bin 871’e yükseldi. Bu süreçte havalimanlarında taşınan toplam yük trafiği ise 1 milyon 556 bin 527 tonu buldu. İstanbul Havalimanı ise ilk dört ayda 25 milyondan fazla yolcuyu ağırlarken, Sabiha Gökçen Havalimanı da 15 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi.