Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin MHP Grupbaşkanvekili Bahadır Altınkeser, İZBAN Gürçeşme ve Katip Çelebi istasyonlarının inşaat çalışmalarının durduğunu öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki göstererek, sorular soran MHP’li Altınkeser, projelerin hala tamamlanmadığını söyledi.

“Bitmeyen projeler, tutulmayan sözler”

Sözünün verildiğini ancak 3 seneye rağmen hizmete açılmadığını belirten MHP’li Altınkeser, “İZBAN Gürçeşme ve Katip Çelebi istasyonları inşaatı durdu. Bitmeyen projeler, tutulmayan sözler. Mayıs 2023’te başlayan projenin 2025 yılı sonuna kadar hizmete gireceğinin sözü verilmesine rağmen aradan geçen 3 seneye rağmen hizmete açılmamıştır. Hizmete açılması bir yana çalışmalar inşaat halinde durmuştur” şeklinde ifadeler kullandı.

“Cemil Tugay ne yapmak istiyor?”

İzBB Başkanı Cemil Tugay’a sorular soran MHP’li Altınkeser, “Çiğli’de İZBAN’dan 90 dakika uygulamasını kaldıran Cemil Tugay şimdi de yeni istasyonların inşaatlarını durdurarak, İzmir halkını İZBAN’dan uzaklaştırmaya mı çalışıyor? İzmir’de tıkanma noktasına gelen İzmir trafiğinin tek çözümü olan raylı sistemlere ulaşımı zorlaştıran Cemil Tugay ne yapmak istiyor? Daha iki tane istasyon inşaatını yapamayanlar, diğer büyük projeleri nasıl yapacak?” dedi.