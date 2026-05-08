Son Mühür - Dünya Sağlık Örgütü’nün yakından takip ettiği MV Hondius’nde yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs vakaları, Türkiye’de de geniş yankı uyandırdı. Kamuoyunda “yeni bir salgın mı geliyor” endişesi gündeme gelirken, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama vatandaşların kaygılarını azaltan bir gelişme olarak değerlendirildi.

''Ülkemizde vaka yok''

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de şu ana kadar herhangi bir hantavirüs vakasına rastlanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

Vakalarla ilgili detaylar açıklandı

İspanya İçişleri Bakanlığı Sivil ve Acil Durumlar Genel Sekreteri Virginia Barcones de, MV Hondius gemisinde hantavirüsten etkilenen yolcu ve mürettebatın 23 farklı ülkeden olduğunu açıkladı. Gemide çoğunluğu mürettebat olmak üzere Filipinler’den 38 kişi bulunurken, İngiltere’den 23, ABD’den 17, İspanya’dan 14, Hollanda’dan 11 ve Almanya’dan 8 kişinin yer aldığı belirtildi. Ayrıca Fransa ve Ukrayna’dan beşer, Kanada ile Avustralya’dan dörder, Türkiye’den ise 3 kişinin gemide bulunduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra Hindistan, Belçika ve İrlanda’dan ikişer; Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ve Guatemala’dan da birer kişinin gemide olduğu kaydedildi.

Türkiye’den gemide bulunan isimlerin Ruhi Çenet, Emin Yoğurtçuoğlu ile eşi Melike Güner olduğu belirtildi. Ruhi Çenet’in, yolculuğu tamamlamadan 24 gün sonra gemiden ayrıldığı yönünde açıklama yaptığı aktarılırken, Emin Yoğurtçuoğlu ile eşinin ise halen gemide bulunduğu ifade edildi.

Hanta virüs belirtileri neler? Neyden bulaşır?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan enfeksiyon hastalıkları arasında yer alıyor. Virüsün, kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salya partiküllerinin havaya karışıp solunmasıyla; bazı durumlarda ise ısırık veya tırmalama yoluyla insanlara geçtiği belirtiliyor. Ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, ileri vakalarda solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Bazı hastalarda ise iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ağır sağlık sorunları görülebiliyor.

Tedros Ghebreyesus de “Andes” türü hantavirüsün kuluçka süresinin altı haftaya kadar uzayabileceğine dikkat çekerek, yeni vakaların ortaya çıkma ihtimaline karşı dünya kamuoyuna uyarıda bulunmuştu.