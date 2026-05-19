Son Mühür / Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Son Mühür’ü ziyaret etti. Ziyaretinde gündeme dair çok özel açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, görevdeki ilk iki yılını mesai mefhumu gözetmeksizin, sokakta ve vatandaşın yanında geçirdiklerini belirterek kentin geleceğini şekillendiren tarihi adımları paylaştı. Türkiye'nin en büyük yerel yönetim sorunlarından biri olan kentsel dönüşüme vurgu yapan Başkan Yıldız, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden çıkarılan acı derslerle Çiğli’de yaklaşık 13 milyon 900 bin metrekarelik alanda planlama sorununu çözdüklerini müjdeledi. Başkan Yıldız, “Günün sonunda her belediye başkanının karnesi çıktığında bu konuda bizim diğer belediyelerin çok çok önünde olduğumuzu fark ettiklerinde çalışmalarımızın meyvelerini vereceklerdir diye tahmin ediyorum” dedi.

“Çok hızlı ve etkin bir süreç oldu”

Göreve geldiği günden bu yana geçen iki yıllık sürecin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini aktararak açıklamalarına başlayan Başkan Yıldız, “Bizim için çok hızlı ve etkin bir süreç oldu. Haftanın 7 günü 24 saat esasıyla hemen her dakika sokakta, belediyede, vatandaşın bulunduğu her mecrada Çiğli ve Çiğli’ye dair geçmişten gelen, bugün devam eden yarın yapmayı düşündüğümüz tüm çalışmalarımız ve gelecekte yapmayı planladığımız işlerle ilgili çok yoğun ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. O yüzden iki yıl çabuk geçti” diye konuştu.

Köyiçi için gözler haziran ayında!

“Türkiye’nin yerel yönetimlerde en büyük sorunlarından biri kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm yerelin en önemli görevi” sözleriyle açıklamalarına devam eden Yıldız, “Aslında tüm yerel yöneticilerin de ders alması gereken tarihi bir acı yaşadık. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan ve yaklaşık 50 bin vatandaşımızı kaybettiğimizi, 200 bine yakın insanımızın uzuvlarını kaybettiği, milyonlarca insanın psikolojisini, yaşadığı yerleşim alanını kaybettiği; şehirlerin aurasının ve kent psikolojisinin bozulduğu bir sınav verdik. Bu sınavdan sonra yerelin üzerine düşen en önemli görev planlama. Göreve geldiğim günden beri Çiğli’de yaklaşık 13 milyon 900 bin metrekarelik alanda planlama sorununu çözdük. Yıllardır plan olmadığı için imar uygulaması olmayan alanların önce planını yaptık, burada halk sahiplerinin kendisi ya da diğer yüklenici firmalar vasıtasıyla sorunlarını çözmesinin önünü açtık. Çiğli’de en önemli plan sorunlarımızdan biri olan Köyiçi imar planı çalışmasında yaklaşık 3 ay boyunca belediyemizde plan süreciyle ilgili meclis üyelerimizin, Köyiçi sakinlerinin, meslek odalarının bilgilenebileceği açık bir alanda planımızı yaptık. Planımız şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde. Önümüzdeki ay 1/5000’lik planların geçmesinin ardından askı süresinden sonra çok hızlı düzenleme sahaları ve parselasyon planını yapıp buradaki kentsel dönüşümün gerçekleşmesini çok sıkı ve ivedi şekilde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Balatçık için TOKİ ve Emlak Konut iş birliği

Çiğli’nin önemli merkezlerinden Balatçık ve Güzeltepe’deki süreç hakkında da son durumu paylaşan Başkan Yıldız, “Yine Balatçık’ta ‘Dağ Mahallesi’ dediğimiz bir yerleşkemiz var. Burasıyla ilgili de geçtiğimiz dönemde yarım kalan çalışmayı tamamladık. Buranın rezerv alan ilan edilmesi için stok çalışmayı bitirdik. Kentsel dönüşüm il müdürlüğüne sunduk, bekliyoruz. Buradaki dönüşümü de bakanlığın üzerinden ya TOKİ’nin ya da Emlak Konut’un yapıp öncelikle buradaki hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılayıp üzerindeki eğer imar hakkı varsa sosyal konut yaparak Çiğli’deki dar gelirlerimize dönüşümü sağlayıp hak sahiplerinin sorununu çözüp hem de dar gelirli vatandaşımız için TOKİ ve Emlak Konut’un inşaat yapması için çok sıkı bir iş birliğimiz var. O süreci de yakından takip ediyoruz. Güzeltepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin riskli alanında kalan bir yer. Yetki Büyükşehir Belediyesi’nde. Yanılmıyorsam yüzde 70’leri geçen bir uzlaşı sağlandı. Geçtiğimiz aylarda da ÇED raporu olumlu çıktı. Bu dönem muhtemelen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve ekibi bu konuda mutlaka ciddi bir yol alacaktır diye tahmin ediyoruz” dedi.

Çiğli’den belediyelere mesaj: Dileyen herkesle paylaşabiliriz!

“Çiğli Belediyesi’nin şu andaki en büyük kamburu ‘Kurumlar vergisi’ dediğimiz SGK ve vergi dairesi borçları” mesajı veren Başkan Yıldız, “Bu konuda SGK hem il müdürlüğü hem de bakanlıkta bu işe bakan tüm bürokrasiyle istişare yaptık. Taşkın haciz davamız vardı. Yani SGK bizim borcumuzun iki katından daha fazla olmak üzere tüm taşınır ve taşınmazlarımıza haciz işlemi uygulamıştı. Mahkeme de iki yıla yakın süren dava sonucunda dört kişilik bilirkişi heyetiyle 26 tane arsamızı teminat mektubu olarak verdik. Teminat mektubu karşılığında bu arsaların satılması sonrası tüm borcumuzun silineceği ve geri kalan tüm mallarımızın üzerinden haczin kaldırılması için davayı kazandık. Bu ay ve önümüzdeki aydan itibaren tam hisseli bazı arsalarımızı satıp piyasadaki yapmak istediğimiz işler; asfalt, kilit parke, araç alım ihalesiyle ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bu iki yıl zor geçti. Yıl olarak kolay gibi görünüyor ama içeriği zor geçti. SGK ile görüşme yaptık, bir yazı yazıyoruz. Muhtemelen SGK temmuz ayının ortasında mahkeme kararıyla onlara verdiğimiz arsaların satışını gerçekleştirecek. Hem borcumuz bitecek hem de üzerine para kalırsa bununla ilgili mahsuplaşma işlemlerini yapacağız. Kazandığımız dava dilerim o ki buna benzer davası olan tüm belediyeler için de emsal olarak kullanılabilir. Çiğli’de bunu ilk kez kazandık, isteyen herkesle de bu davayı paylaşabiliriz” diye konuştu.

"Yerel yönetimler Türkiye ekonomisinden özerk değil"

Türkiye’de hiperenflasyon yaşandığına vurgu yapan Başkan Yıldız, “Bu siyaset kurumunun çok üstünde bir iş… Bugün domatesin 150, sivri biberin 400 lira olduğu yerde ekonominin hiçbir kuruma iyi şekilde etki edeceğini düşünemeyiz. Yerel yönetimler Türkiye ekonomisinden özerk bir durumda değil. Aksine tam ortasında. Bizim birinci önceliğimiz asli görevlerimizi yapmakla beraber kendi işçi ve memurumuzu enflasyon altında ezdirmemekle birlikte bir denge kurmaya çalışıyoruz. Sürecin yerel yönetimlere bıraktığı tahribatı en basit şöyle düşünebilirsiniz: Her belediyenin kendi araç ve gereçleriyle ilgili yaptığı işlerde bir mazot maliyeti vardır. Mazotun Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla çıktığı varil fiyatı kaynaklı hiç ummadığınız bir açık oluşuyor” dedi.

“Alsancak’ta dükkanlar kapatılmak ve satılmak üzere”

Belediyelerin dört asli kaynağı olduğuna dikkati çeken Yıldız, “Birincisi İller Bankası payı. Bunu artırması için nüfusun artması lazım, onun için de plan çalışması lazım. Böylece İZSU’dan katı atığınız ve çöp toplama verginiz artar. Dolayısıyla ekonomi olur. Ben ilçe belediyeleri arasında 13 milyon 900 metrekare plan yapan tek belediyeyim. Ancak gelin görün ki Türkiye’deki mevduat faizinin yüzde 40 ila 45 olduğu yerde ev kredilerinin 2.5 ila 2.70 olduğu yerde yatırımcı ev alamadığı için arz yapmak isteyen de bu ekonomide artan maliyetleri göz önünde bulundurduğundan yatırım yapmak yerine parasını faize koyduğu yerde belediyelerin en büyük gelirini oluşturan yol katılım payları harçları gelmiyor. Diğeri de Büyükşehir’in su ve kanal idarelerinin bizim adımıza topladığı katı atık bedelleri. Bunları da halkın üzerine çok fazla bindirmemek için belli bir rakamda tutuyoruz. Diğeri de emlak vergileri. Emlak vergileriyle ilgili çok ciddi bir iyileştirme yaptık. TÜİK’i referans aldık. Dört yıllık enflasyon bin 1 çıktı ama iktidar sağ olsun yüzde 200 ile kısıtladı. Dördüncü gelirimiz de az önce bahsettiğim inşaat, ruhsat ve harç gelirleri. Siz de biliyorsunuz Türkiye’de inşaat sektörleri kan kaybediyor. Bugün Alsancak’a gittim, hayatımda görmediğim bir şey gördüm. Alsancak’ta hemen hemen bütün dükkanlar kapatılmak ve satılmak üzere. Türkiye ekonomisinin böyle olduğu yerde takdir buyurursunuz ki kamu da bundan etkileniyor” mesajı verdi.

“Bu kadar büyük plan çalışmasını tamamlayan tek belediyeyiz”

Çiğli’de dört ana başlıkta çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yıldız, “Birincisi kurumsal kimliği oturmuş, mali politikası güçlü ve dengeli, piyasaya borcu olmayan ve çalışanın maaşını eksiksiz alacağı bir politika. İkincisi sürdürülebilir ve edilgen bir yatırım politikası. Üçüncüsü ise hayatım boyunca en büyük gurur vesilelerimden olan ve başlığını da beraber belirlediğimiz ‘Bugün dönüşüm, yarın hayat dediğimiz plan çalışmaları. Çiğli’de bu dönem yaklaşık 25 ayda abartmak istemiyorum ama bu kadar sürede bu kadar büyük bir plan çalışmasını tamamlayan bir belediyeyiz. Belki bugünün gündeminde çöp eylemleri var, siyasi krizler var. Bunlar bittiğinde günün sonunda her belediye başkanının karnesi çıktığında bu konuda bizim diğer belediyelerin çok çok önünde olduğumuzu fark ettiklerinde İzmir’deki tüm plancılar, mimarlar ve basın bizim çalışmalarımızın meyvelerini vereceklerdir diye tahmin ediyorum” dedi.

“İsrail’in korkulu rüyası olduk” dedi, deprem gerçeğine işaret etti

Son olarak “Deprem bu ülkenin bence beka sorunu” mesajı da veren Başkan Yıldız, “Terörün belenin kırarsınız. Bugün kabul etmek gerekir ki Türkiye hava savunma sanayisinde ve savunma sanayisinde Avrupa ve dünyanın en önemli güçlerinden biri oldu. Allah nasip etti, terörü bitirmeye yaklaştık. Sadece kendimizi de değil; Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini kurtardık. Suriye koridorundaki terör koridorunu boşalttık, Afrin operasyonu ile sınırlarımızı güvenli bölgeye çektik. Bugün dünyanın başına bela olmuş İsrail’in korkulu rüyası olduysak çok yakında 152 tane Yunanistan’ın aramızdaki adalara bayrağı göndere çekeceksek bu savunma politikalarının sayesinde. Türkiye bunları başarabilmiş bir ülke ama değil Amerika değil Çin ne kadar başarılı olursa olsun deprem bizim bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği. Depremin ne zaman ne şiddetle nasıl olacağını bilemediğimiz için yerel yönetimlerin yapacağı tek şey planlama. Bugün dönüşüm yarın hayat… Deprem her belediyenin korkulu rüyası olması gereken iş. Her belediyenin bir kere değil 10 kere üzerine hassas ilerlemesi gereken şey. Çiğli’de en çok gurur duyduğum işlerden biri budur” diye konuştu.