İzmir'in en iyi söğüşçüsü tartışması yıllardır Kemeraltı, Alsancak ve Bornova üçgeninde dönüyor. Hisarönü, Cimbom, Hüseyin Usta ve Aco gibi isimler farklı semtlerde farklı kitleleri kendine bağlamış. Her ustanın baharat dengesi, et kıvamı ve dürüm büyüklüğü ayrı bir hikaye anlatıyor.

İzmir'in en iyi söğüşçüsü Kemeraltı'nda mı?

Kemeraltı, söğüş kültürünün kalbi sayılıyor. 1975’ten beri Hisar Camii’nin önünde hizmet veren Meşhur Hisarönü Söğüşçüsü Mustafa, küçük ve salaş görünümüne rağmen titiz işçiliğiyle tanınıyor. Müdavimleri tek dürüm bol beyin tarifini kapı gibi öneriyor. Hemen yakınında 871. Sokak’ta yer alan Söğüşçü Cimbom ise Ramazan Usta’nın 30 yıllık emeğiyle ayakta. Sarı-kırmızı dekoru, “Hoş geldin Cimbom” karşılaması ve tekmil söğüşüyle kendine has bir ritüel yaratmış.

İzmir söğüşçüleri arasında Alsancak ve Bornova ekolü

Alsancak cephesinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Tarihi Alsancak Söğüşçüsü ile 1444. Sokak’taki Meşhur Söğüşçü Hüseyin Usta uzun yıllardır iddialı. Hüseyin Usta 1999’dan beri aynı çizgide; yumuşak pide, taze yeşillik ve gün boyu dönen tezgah onu öğle paydosunun klasiği yapmış. Bornova ve çevresinde ise Söğüşçü Aco markası farklı bir okula işaret ediyor. 1984’te küçük bir tezgahla başlayan iş, bugün Bostanlı, Güzelyalı, Narlıdere ve Bornova’daki şubeleriyle zincire dönüşmüş. Aco’nun ayırt edici detayı söğüşün içine eklediği taze nane; bu aroma sevenler için belirleyici.

İzmir söğüş tercihinde neye dikkat etmeli?

Tek bir “en iyi” isim seçmek zor; çünkü söğüşte kişisel damak çok belirleyici. Yumuşak ve hafif bir dürüm arayanlar Cimbom ve Hisarönü ekolüne yöneliyor. Daha doyurucu, baharatlı ve naneli bir tat isteyenler Aco’ya gidiyor. Pratik, ayaküstü ve hızlı servis düşünenler için Hüseyin Usta öne çıkan adres oluyor. Sonuç olarak Kemeraltı’nın iki klasiği geleneği temsil ederken, Alsancak ve Bornova cephesi modern söğüş anlayışını sürdürüyor. Şehre ilk kez gelen biri için en isabetli rota, bu üç semti aynı listede tutup karşılaştırmalı tatma yapmak.