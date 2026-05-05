Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dikili Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol yapım ve onarım seferberliğini devam ettiriyor.

Şehir merkezi kadar dış mahallelerin de ulaşım kalitesini artırmayı planlayan belediye ekipleri, bu kapsamda önemli güzergahlarda yoğun bir çalışma başlattı.

Üç mahalleyi birbirine bağlayan güzergahta çalışma yapıldı

Belediye ekiplerinin son durağı, ilçenin yoğun kullanılan yerlerinden olan Salihler, Kıratlı ve Gökçeağıl mahalleleri oldu.

Bu üç bölge arasındaki ulaşımı sağlayan ana yollarda, mevcut hasarların düzeltilmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefiyle sıcak asfalt serim işlemleri yapıldı.

Çalışmaların bitirilmesiyle birlikte, mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği modern yol düzeni tamamlanmış olacak.

Büyükşehir ve İzbeton desteğiyle iş birliği

Yürütülen projeyle ilgili ayrıntıları paylaşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleriyle birlikte yürütüldüğünü dile getiren Başkan Kırgöz, iş birliğinin bölgedeki hızı ve kaliteyi artırdığını ifade etti.

"Yollarımız daha güvenli ve konforlu hale gelecek"

Sosyal medya hesapları üzerinden hemşehrilerine seslenen Başkan Adil Kırgöz, "Salihler, Kıratlı ve Gökçeağıl Mahallelerimizi birbirine bağlayan güzergahlarda sıcak asfalt serim çalışmalarımız sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İzbeton iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalarla yollarımız çok daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." mesajını verdi.