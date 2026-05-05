16 yaşındaki Burak Alkan, yaklaşık 2 hafta boyunca şiddetli boyun ağrısı şikayetiyle dört farklı hastaneye başvurdu. Bu süreçte kendisine fizik tedavi uygulandı ve kas gevşetici ile ağrı kesici ilaçlar verildi. Şikayetlerine yüksek ateş ve boğaz ağrısının eklenmesi üzerine Alkan, Medicana International İzmir Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Hastalığı tespit edildi

Acil serviste görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Elçin Keser, hastanın durumunun sadece bir enfeksiyon olmadığını değerlendirerek Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'dan konsültasyon talep etti. Yapılan boyun MR’ı sonucunda, hastanın omuriliğinin C2-C3 bölgesinde iyi huylu sinir kılıfı tümörü (meningioma) tespit edildi.

İki buçuk saat sonra ayağa kalktı

Tümörün riskli konumu nedeniyle Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun ve ekibi cerrahi müdahale gerçekleştirdi. Operasyonda omuriliği koruyan kemik doku özel bir yöntemle açıldı, sinir iletileri kontrol altında tutularak tümör temizlendi ve kemik doku tekrar yerine yerleştirildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Burak Alkan, iki buçuk saat sonra ayağa kalktı.

Öte yandan, Burak Alkan ile cerrahı Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'un aynı doğum gününü paylaştıkları öğrenildi. Genç hasta, ameliyat sonrasındaki ilk yaş gününü hastane odasında doktoruyla birlikte kutladı.

