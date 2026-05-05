Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen İhtisas Akademi’26 Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Dijital farkındalık ve çok yönlü gelişim gibi konuların masaya yatırıldığı etkinlikte, salondaki o dinamik atmosfer ve gençlerin ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Program, üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde başladı. Açılışta söz alan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, gençlerin toplumsal kalkınmadaki rolüne değindi. Üniversitelerin bilim ışığında bilinçli bireyler yetiştirme misyonuna vurgu yapan Kırışık, Türkiye’nin bilim odaklı hedeflerine ulaşmasında genç neslin ne kadar değerli olduğunu belirtti.

Dijital dünyanın yönetimi üzerine

Kürsüye çıkan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise gençlerin sadece akademik başarıyla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Dijital çağda zaman yönetiminin ne kadar hassas bir konu olduğuna değinen eski bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital alanın elbette pozitif yönleri var ancak bu alanı kontrol eden taraf biz olmalıyız. Zaman çok kıymetli, geçen bir saniyeyi geri almak mümkün değil."

Teknolojinin sunduğu imkanları kullanırken ipleri elimizde tutmamız gerektiğini belirten Kasapoğlu, sporun bireysel gelişimdeki yeri hakkında da açıklamalarda bulundu. Sadece fiziksel değil, zihinsel ve sosyal anlamda da sporun insanı dengelediğini ifade etti.

Yoğun katılımlı etkinlik

Buluşmaya protokolün ve öğrencilerin ilgisi oldukça fazlaydı. Etkinlikte yer alan isimler arasında;

Karabük Milletvekilleri: Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç

27. Dönem Karabük Milletvekili: Niyazi Güneş

Karabük Belediye Başkanı: Özkan Çetinkaya

Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Hasan Solmaz

AK Parti Karabük İl Başkanı: Ferhat Salt

Protokol üyelerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.



