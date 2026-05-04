Son Mühür / Yağmur Daştan - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyetinden mahkeme salonlarına taşınan ‘karikatür’ davasında davanın tüm öznelerinin beraat etmesine rağmen; olayı sosyal medya hesabından gündeme getiren siyasilerin adalet mücadelesi devam ediyor. 2018 yılında yaşanan ve dört öğrencinin yargılandığı davada öğrenciler ve karikatürü basan kişiler 2021 yılında beraat etmişti. Söz konusu olaya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkan İzmir basının ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden bir dönem milletvekili olarak da parlamentoda görev yapmış Atila Sertel, yaşananlara tepkisini gösterdi. “Karikatürü çizen beraat etti, basan beraat etti, mezuniyet töreninde taşıyan öğrenciler beraat etti. Biz öğrencilerin tutuklanmasını eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz” diyen Sertel, “Ben böyle bir dönem daha yaşamadım” dedi.

‘Herkes beraat etti, biz yargılanıyoruz’

(CHP önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsi geçen paylaşımı)

Geçmiş yıllarda ODTÜ'lü öğrencilerin taşıdıkları pankarttan dolayı ceza aldıklarını ve dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek mesajını kendilerinin de sosyal medyalarından paylaşmaları sonrası sürecin bu noktaya geldiğini vurgulayan Sertel, “O dönemki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ öğrencilerinin tutuklanması üzerine ‘Karikatür çizmek ve taşımak suç değildir’ diyerek bir paylaşımda bulunmuştu. Biz de onu retweet etmiştik. O paylaşımı retweet ederken ‘Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin’ notunu düşmüştüm. Bundan dolayı dava açıldı. ODTÜ öğrencileri beraat etti; karikatürü çizen ve basanlar beraat etti. Hatta 2005 tarihli Penguen mizah dergisinde yine benzer bir karikatür için ceza verilmişti, onlar da beraat etti. Dergi hakkında 40 bin liralık dava açılmıştı, o da beraatle sonuçlandı. Herkes beraat etti; biz yargılanıyoruz” diye konuştu.

‘Karikatür hayatın içinde var’

Mahkemeye daha önce yapılmış siyasilerin karikatürlerini de sunduğunu söyleyen Sertel, “Zamanında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i köpekbalığı ve yamyam olarak çizmişler. Erdal İnönü’yi ‘pembe panter’ olarak çiziyorlardı. Bunların hiçbiri suç olmadığı gibi; rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kendi karikatürleriyle derlenen bir sergi bile açtı. Yani karikatür hayatın içinde var. Mizahı da kaldıramayan bir kafa yapısı var ne yazık ki. Bizler de Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyoruz. Yargılanan başka milletvekilleri de var. Kimileri beraat ediyor kimileri cezalandırılıyor. Tek tek yargılanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak, “Karikatürü çizen beraat etti, basan beraat etti, mezuniyet töreninde taşıyan öğrenciler beraat etti. Biz öğrencilerin tutuklanmasını eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz” diyen Sertel, “Ben böyle bir dönem daha görmedim. 50 yılı geçen bir gazetecilik sürecim de var; böyle bir dönem yaşamadım. Mizaha bile düşman olan bir iktidar görmedim” diye konuştu.