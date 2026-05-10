Yurt genelinde hava sıcaklıklarının seyri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın tahmin raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklık artışı etkili olacak.

CUMA GÜNÜ DÜŞÜŞE GEÇECEK

Kurum tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre, özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Sıcaklıklar hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Ancak cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde yeniden serinleme görülecek.

"MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNMESİ BEKLENİYOR"

Cuma gününden itibaren yaşanacak değişime dikkat çekilirken, Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede, "Hava sıcaklıklarının bu bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN GÜNCEL RAKAMLAR

Açıklanan tahminlere göre, üç büyükşehirde de sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor. Hafta boyunca Ankara'da hava sıcaklıklarının 19 ila 22 derece arasında değişeceği aktarıldı.

İzmir'de ise termometrelerin 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen güncel hava durumu tablosu:

İstanbul: 19 - 24 derece

Ankara: 19 - 22 derece

İzmir: 25 - 28 derece