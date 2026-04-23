Karaburun Sanat Kampı Öykü Ödülü'nü Kazanan Isim Belli Oldu!

Son Mühür / Osman Günden - Edebiyatın gücünü doğanın ilham verici atmosferiyle buluşturan yarışmada, çok sayıda nitelikli başvuru arasından birinciliğe değer görülen isim açıklandı. Jüri üyeleri Işıl Madak, Erkan Karaaslan, Halil İbrahim Özbay, Serkan Türk, Gül Parlak ve Meltem Terzioğlu’nun titiz değerlendirmeleri sonucunda, “Bulut” rumuzuyla yarışmaya katılan Yasin Güven, “Uğur Böcekleri Konuyor Yüzüme” adlı dosyasıyla Karaburun Sanat Kampı Öykü Ödülü’nün sahibi oldu.

Edebiyatın yükselen ismi

Şiir ve öykü alanındaki üretkenliğiyle bilinen Yasin Güven, 2024’te yayımlanan “Sonsuzdan Bir Öncesi” adlı şiir kitabıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yazar, 2025 yılında düzenlenen Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’nda mansiyon ve Myrina Yayınları Jüri Özel Ödülü kazanarak başarı grafiğini sürdürdü. Güven, Karaburun’un ilham veren atmosferinde verilen bu ödülle kariyerine bir başarı daha eklemiş oldu.

Yarışmada kısa listeye girerek finale kalan ve eserleriyle jüri değerlendirmesinde öne çıkan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:

Hakan Gökçe – Küçük Bir Ölüm

İbrahim Savar – Yolcu

Erkan Damar – Epikriz

Emin Mete Öztürk – Resimdeki Hayalet

Murat Sipahioğlu – Ada Düşlemleri

Hande Gazey – Üç İki Bir

Ümit Polat – Celep

Ödül töreni

Ödül töreni 28 Ağustos’ta Capo Camping’te gerçekleştirilecek ve etkinlik edebiyatseverlerin katılımına açık olacak.