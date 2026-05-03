İzmir’in hemen yanında, şehrin önemli bir kaçış noktası olan Spil Dağı, Mayıs ayında resmen "kış provası" yaptı. İzmirlilerin hafta sonu ‘gezilecekler listesinde’ olan milli park, baharın ortasında bembeyaz bir yüzeye büründü.

Spil beyaza büründü

Ege Bölgesi’ni etkileyen soğuk hava, İzmir ve Manisa’nın paylaştıkları değer Spil Dağı Milli Parkı’nda beklenmedik bir görüntüye büründü. 1517 rakımlı zirvede sabaha karşı başlayan kar yağışı, kısa sürede yerleri beyazlattı. 900 metre rakımın üzerinde kar kalınlığının 1 santimetreye ulaştığı görüldü. Bungalov tipi evlerin yer aldığı 1210 rakımlı Atalanı mevkiinde ise kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu.

“Kar yağışını yakalamak için geldik “

İzmirli Onur şaşkınlığını gizleyemeden şu ifadelerede bulundu:

"Mayıs'ta daha önce hiç denk gelmedik. Zaten sık sık çıkıyorum bu dağa. Kendim aktif olarak amatör meteoroloji bilimiyle uğraşıyorum. Ama hiçbir zaman Spil Dağı'nda Mayıs ayında kar yağdığını görmedim. Teorik olarak da şahit olmadım. Önceden tahminini yaptık. Yakalamak için geldik. Kar yağışını yakalamak için geldik. Şimdi manzaranın tadını çıkarıyoruz. Mayıs ayında kolay kolay göremeyeceğimiz, göremeyeceğimiz bir şey"

“Sürpriz oldu”

Hafta sonu tatilini Spil’de geçirkemk isteyen Recep Demiryürek ise; "Spil Dağı'na ziyarete geldim ama bir sürprizle karşılaştık. 3 Mayıs 2026 Pazar günü Spil Dağı'nda şu an çok güzel kar yağıyor. Daha önce hiç böyle denk gelmemiştik. Yani en son Nisan'da görmüştük, Mayıs ayında kar yağması bize sürpriz oldu" dedi.