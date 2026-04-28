İzmir'in en pahalı hastanesi sıralamasında Medicana International, Acıbadem Kent ve Medical Park başı çekiyor. Bu üç zincirin İzmir'deki şubeleri, hem konum hem de hizmet kalitesi açısından şehirdeki en üst segmenti oluşturuyor. Peki bu hastaneler neden bu kadar pahalı, fiyatları neye göre belirleniyor?

İzmir'in en pahalı özel hastaneleri hangileri?

Listenin tepesindeki Medicana International İzmir Hastanesi, Bayraklı'da 110 milyon dolarlık bir yatırımla kurulmuş bir kompleks. Suit hasta odaları, bekleme alanları, hasta yakınına özel banyo, minibar ve gazete servisi gibi detaylar otel konforu hissi veriyor. Multidisipliner tanı ve tedavi yaklaşımı sayesinde hem yerli hem de yurt dışından hasta kabul ediyor.

Acıbadem Kent Hastanesi, 2023 Şubat'ında Acıbadem Sağlık Grubu bünyesine katıldı. Bayraklı bölgesinde yer alan hastane, gelişmiş görüntüleme üniteleri, ileri teknoloji ameliyathaneleri ve uluslararası standartlardaki yoğun bakım birimleriyle bilgi sahibi olunan bir kurum. Acıbadem markasının fiyat skalası bu hastane için de geçerli.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi ise 301 yatak kapasitesiyle şehrin büyük özel sağlık tesislerinden biri. KVC, koroner ve dahili-cerrahi yoğun bakım ünitelerine sahip kompleks, akademik kadrosuyla da öne çıkıyor.

Hastane fiyatlarını ne belirliyor?

Bir hastanenin pahalı olarak nitelendirilmesi tek bir kriterle açıklanamaz. Birkaç temel etken var: kullanılan medikal cihazların teknolojik düzeyi, doktor kadrosunun akademik unvanı, oda standartları ve uluslararası akreditasyon belgeleri. JCI gibi uluslararası akreditasyonu olan hastaneler genelde diğerlerinden daha yüksek fiyatlarla çalışıyor.

Anlaşmalı sigortaya sahip olup olmamak da fiyat algısını değiştiriyor. Yüksek segment hastaneler genellikle özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalı çalışıyor. SGK anlaşması olan hastaneler için ise fark ücreti ödenmesi söz konusu olabiliyor. Lüks suit oda farkları, refakatçi hizmetleri ve otel benzeri ek hizmetler de toplam faturayı artırıyor.

Fiyatlar tedaviye göre nasıl değişiyor?

Aynı hastanede bile fiyatlar tedaviye göre büyük farklar gösteriyor. Standart bir tetkik ile robotik cerrahi gerektiren bir operasyon arasında ciddi uçurum bulunuyor. Onkoloji, KVC, organ nakli ve infertilite gibi spesifik alanlar daha yüksek fiyat segmentine giriyor. Doğum, ortopedi ve göz cerrahisi gibi nispeten standart işlemler ise daha öngörülebilir fiyatlarla sunuluyor.

Net fiyat öğrenmek isteyenlerin doğrudan ilgili hastanelerin uluslararası hasta birimleriyle ya da hasta hizmetleri departmanlarıyla iletişime geçmesi en sağlıklı yol. Bu birimler, durumunuza ve sigortanıza göre detaylı fiyat teklifi sunabiliyor.