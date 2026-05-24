İzmir mutfağında denizden gelen taze ürünlerin pirinç ve özel baharatlarla buluştuğu midye dolma, gecenin ilerleyen saatlerinde bile en çok tercih edilen sokak yemekleri arasında bulunuyor. Kendi esnaf geleneğini ve yeme kültürünü yaratan bu meşhur lezzet, farklı ilçelerdeki köklü dükkanlarda kendine has tariflerle müşterilere sunuluyor.

İnciraltı ve Bornova'nın taze lezzet durakları

Körfezin esintisini hissettiren İnciraltı sahilinde yer alan Serkan ile Hamza, bölge sakinlerinin midye yemek için ilk yöneldiği popüler adresler arasında bulunuyor. Günübirlik olarak denizden toplanan taze ürünleri sıcak sıcak tezgahlarına koyan bu işletme, haftanın her günü kapısında oluşan uzun kuyruklarla biliniyor. Tesisin kendine özgü baharat dengesi ve yumuşacık pirinç kıvamı, geleneksel tadı arayan lezzet tutkunlarından tam not alıyor.

Bornova ilçesinin öğrenci ve genç nüfusuyla bilinen hareketli noktası Küçükpark ise 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Midyeci Selami ile tanınıyor. Gece geç saatlere kadar kesintisiz hizmet sunan bu küçük dükkan, özellikle üniversite genelindeki gençliğin ders çıkışlarında ve hafta sonu buluşmalarında vazgeçilmez bir durak haline dönüşüyor. Sıcak servis edilen midyeler, taze limon eşliğinde sunulurken Küçükpark meydanının vazgeçilmez simgelerinden birini oluşturuyor.

Karşıyaka'nın köklü ve geleneksel tezgahları

Karşıyaka sahil kesiminde seyyar bir tezgahtan başlayarak yıllar içinde kalıcı bir markaya dönüşen Midyeci Zeki Usta, ilçe halkının en güvendiği duraklardan biri oluyor. Denizden gelen malzemeyi titizlikle temizleyen ve kendine has tarifiyle harmanlayan tecrübeli usta, geleneksel sokak lezzeti standartlarını koruyor. Karşıyaka çarşısının hemen yakınında konumlanan bu mekan, nostaljik havasıyla eski İzmir sokaklarının samimi havasını yaşatıyor.

Bostanlı bölgesinde hizmet veren meşhur Midyeci Ahmet ise sadece klasik dolma çeşidiyle sınırlı kalmayıp menüsüne eklediği çıtır tava ve sardalya gibi deniz ürünleriyle de müşterilerini ağırlıyor. Geniş menüsüyle her zevke hitap eden bu popüler dükkan, modern tasarımı ve hızlı servisiyle akşam saatlerinde ailelerin de sıkça uğradığı lezzet merkezlerinden biri haline geliyor. Taze malzemelerin özenle işlendiği bu lezzet durakları, şehre gelen tüm konuklara unutulmaz bir deneyim vadediyor.