Son Mühür / Atakan Başpehlivan Çiğli’de bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde İAOSB Vakfı Kadınlar Kulübü’nün çalışmaları ve bağışçıların destekleriyle tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen İAOSB Sabahat Dirin Anaokulu’nun açılış iş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Cenk Karace: Güçlü ekonomi güçlü toplumla mümkün olur

Sabahat Dirin Anaokulu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Bugün çok kıymetli bir adımı kutlamak için toplandık. Bu merkezde insan vardır, emek vardır, aile vardır. Bugün açılışını yaptığımız bu anaokulu da bunun tam anlamıyla merkezidir. Çocuklarını güvenle büyüdüğünü bilen annenin iş hayatına daha rahat katılacağını biliyoruz. Çocuklarımız bu merkezde oyunla büyüyecektir. Güçlü ekonomi, güçlü toplumla mümkündür. Bu güzel projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Anaokulumuzun çocuklarımıza neşe getirmesini diliyorum.” dedi.

Nihat Dirin: Kıymetli annemizin sevgisi bu yuvada büyüyecek

Sabahat Dirin Anaokulu’nda hatırayı büyütmek istediklerinin altını çizen İAOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Dirin, “Sözlerime iki hafta önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğrencilerimize rahmet dileyerek başlıyorum, ailelerimize sabırlar diliyorum. Burada sadece bir anaokulu açılışı için değil bir hatırayı büyütmek için toplanıyoruz. Bu güzel anaokuluna rahmetli annemin adının verilmesi Dirin ailesi için tarif edilmez bir onur ve büyük bir duygudur. Toplumun gücü kadınların güçlü olmasından geçer. Burası ikinci bir yuva olacaktır. Burası paylaşmanın, saygının, dostluğun temellerinin atılacağı yerdi. Burada yetişen çocuklarımız Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını koruyacaklardır. Kıymetli annemizin sevgisi bu yuvada büyüyecek ve çocuklarımıza yuva olacak.” şeklinde konuştu.

Fatih Görmüş: Emeği geçen herkesi kutluyorum

Emeği geçen herkesi kutlayan ve teşekkür eden Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, “Bu güzel okulu açmak bana büyük mutluluk veriyor. Emeği geçen herkesi kutluyor. Çok kıymetli Dirin ailesine teşekkür ediyorum bu güzel okulu çocuklarımızla buluşturduğu için biz de devlet olarak buraya elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu güzel okulun yapımında katkı veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Şuayip Üner: Eğitim sadece dört duvar arasında verilen bilgi değildir

Son olarak, konuşmasında okul öncesi eğitimin öneminden söz eden Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner ise şu ifadeleri kullandı: “Okul öncesi eğitim sadece çocuklarımızın akademik gelişimini değil, çok önemli bir süreçtir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eğitim yuvası sadece bir bina değil geleceği şekillendiren bir merkez olacaktır. Eğitim sadece dört duvar arasında verilen bir bilgi değildir. Bizler de kaymakamlığımızın önderliğinde çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz.”