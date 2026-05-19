Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Seferihisar, Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı bu anlamlı günü her yıl olduğu gibi yine bir arada kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107. dönümünde, ilçenin dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla resmi tören

Kutlamaların ilk adresi sabah saat 09.30’da Atatürk Anıtı oldu. Anıta çelenklerin bırakılmasının ardından, resmi programın ana merkezi olan İzzet Gül Stadyumu’na geçildi.

Stadyumdaki tören, İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in alanı dolduran öğrencileri ve Seferihisar halkını selamlamasıyla başladı.

Bayram coşkusunun yüzlere yansıdığı programda, ilçe genelinde yapılan çeşitli yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri verildi. Tören, öğrencilerin ve bando takımının yaptığı geleneksel geçit töreniyle alkışlar eşliğinde son buldu.

Eğlence Sığacık’ta sürüyor

Resmi törenlerin sonrasında bayram coşkusu ilçenin gözbebeği Sığacık’a taşınıyor. Seferihisar Belediyesi’nin organizasyonuyla saat 14.00’ten itibaren Sığacık Atatürk Heykeli önünde renkli etkinlikler başlayacak.

Bocce, ayak tenisi, uzun atlama...

Gençlik bayramına uygun şekilde hazırlanan programda; bocce, ayak tenisi, uzun atlama ve nostaljik çuval yarışı gibi hem eğlenceli hem de hareketli aktiviteler bulunuyor.