Birkaç ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan ve bir süre önce faaliyete başlayan Bisicab'lar gündeme geldiği andan itibaren tartışma konusu olmuştu. Bir kesimin oldukça hoşuna giden bu uygulama diğer bir kesimin ise tepkilerini çekti.

Başkan Özkan duruma tepkili!

Konuya ilişkin İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da tepki gösteren tarafta oldu. Özkan yazılı açıklamasında, "Bisicap" araçlarının, sahada rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

Uygulamanın ilk adının "bisiklet taksi" olmasının ve tepkiler üzerine değiştiğini ifade eden Özkan sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak isim değişse de yaşanan sorun değişmedi. Taksi esnafımızın yıllardır emek vererek oluşturduğu düzenin içerisine yeni bir karmaşa eklenmektedir. İzmir'in çözüm bekleyen çok daha büyük ulaşım sorunları bulunurken, alternatif yollar ve kalıcı projeler üretilmesi gerekirken, taksi esnafının adeta gözüne sokarcasına böyle bir uygulamanın yapılması doğru değildir.

Akaryakıt fiyatları, bakım maliyetleri, sigorta giderleri, vergi yükü ve diğer tüm ekonomik şartlar ortadadır. Taksi esnafımız gecesini gündüzüne katarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Bunun yanında korsan taşımacılıkla da büyük mücadele vermektedir. Şimdi esnafımız bir de Bisicap uygulamasıyla karşı karşıya bırakılmıştır.

Zaten sınırlı sayıda kruvaziyer gemisinin geldiği Alsancak Limanı bölgesine bu araçların sıra sıra yerleştirilmesinin ne anlamı vardır? İzmir'in çözüm bekleyen çok daha büyük ulaşım sorunları bulunurken, alternatif yollar ve kalıcı projeler üretilmesi gerekirken, taksi esnafının adeta gözüne sokarcasına böyle bir uygulamanın yapılması doğru değildir.

Sayın Cemil Tugay'ın her zaman esnafın yanında olan yaklaşımını biliyoruz. Bu nedenle yaşanan durumun kendisinin bilgisi dışında geliştiğini düşünüyoruz. Taksi esnafımızın yaşadığı rahatsızlığın dikkate alınacağına ve bu karardan acilen geri dönüleceğine inanıyoruz Bizler İzmir'e hizmet eden, gece gündüz çalışan bir meslek grubuyuz. Taksi esnafımızın emeği, alın teri ve mücadelesi görmezden gelinmemelidir. Şehir ulaşımı planlanırken sahada çalışan esnafın görüşü alınmalı, mevcut sorunları artıracak değil çözecek adımlar atılmalıdır.