Son Mühür- Romanya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Lilian Zamfiroiu, bugün Kandemir Medya'yı ziyaret etti.

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, hem güncel gelişmeler değerlendirildi hem de iki ülke arasındaki dostluk bağları pekişti.

Zamfiroiu canlı yayında değerlendirmelerde bulundu

Konsolos Lilian Zamfiroiu, Kandemir Medya temasları kapsamında ilk olarak Son Mühür ekranlarında izleyiciyle buluşan Sıcak Bakış programına katıldı.

Canlı yayında gündemin öne çıkan başlıklarına dair görüşlerini paylaşan Zamfiroiu, program boyunca kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yayın sonrasında Son Mühür Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir ile bir araya gelen Konsolos Zamfiroiu, İzmir gündemi ve Romanya-Türkiye ilişkilerine dair sohbet etti.

Ofisi gezerek ekiple sohbet etti

Ziyaret sırasında Son Mühür ve Radyo Ege'nin yürütmüş olduğu yayın çalışmaları ve gazetenin faaliyetleri hakkında da Konsolos Zamfiroiu’ya bilgiler verildi.

Gazetemizin ofisini gezerek çalışmaları yerinde bizzat inceleyen Zamfiroiu, çalışanlarla da bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.