Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunum ve kutlama töreni gerçekleştirildi.

Saat 14:00’te başlayan törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, programa CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları da katıldı.

Çelik: Cumhuriyeti sahipsiz bırakmayacağız

Törende konuşan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, “ Bugün, bir milletin yeniden ayağa kalkışını anıyoruz. 19 Mayıs 1919; Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak tarihe yön verdiği gündür. O gün memleketin umuda ihtiyacı vardı. O gün halk yorgundu. O gün gençler geleceksiz bırakılmıştı. Aradan tam 106 yıl geçti. Bugün yine gençler konuşuyor. Ama bu kez; İşsizliği konuşuyor. Geçim derdini konuşuyor. Barınma krizini konuşuyor. Gelecek kaygısını konuşuyor. O gençler, bir öğün yemeğin, bir kiranın, faturanın hesabını yapmak zorundalar. O gençler, KYK yurtlarında sağlıksız ve yetersiz koşullara mahkûm edildiler. O gençler iktidar yüzünden diplomalı işsizlere dönüştüler. O gençler, emeklerinin karşılığını almak yerine torpil düzeniyle mücadele etmekteler. Ve bugün bu ülkenin en başarılı gençleri bavullarını toplayıp yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü kendi toprağında gelecek göremeyen bir gençlik yarattılar. Ama şu iyi bilinsin: Biz bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Biz bu Cumhuriyeti sahipsiz bırakmayacağız .Çünkü biz, Gençliğe Hitabe'yle büyüyen bir nesiliz” dedi.

Güç: Umutsuz olmayınız gençler

İktidarın yönetim tarzına eleştiriler yönelten CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “ 19 Mayıs’ta bir milletin yeniden ayağa kalkışının adımını anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak bir milletin yeniden ayağa kalkabileceğini millete gösterdi. En önemlisi 19 Mayıs gençliğe duyulan büyük gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti makamlara değil gençlere bıraktı. Bugün ne yazık ki ülkemizde genç nesil sadece bekliyor. Diplomasıyla, iş kapılarında, hayatının başlamasını bekliyor. En acısı da gençler hayallerini erteliyor. Gelinen noktada Cumhuriyetimizin kurucu kurumları yıpratıldı. Gençlerden itiraz etmeyen, sorgulamayan profil yarattılar. Özgürlüğüne, cumhuriyetine sahip çıkan gençlik var. Kuşatma altına alınmak istenen gençlerin yurtlarıdır. O gün kuşatma vardı bugün gençlere yerleştirilen umutsuzluk var. Bizim itirazımız buna. Gitmek istemeyecekleri ülke haline getireceğiz. Ülkenin sahipleri gençlerdir. Biz sizleri sokak çetelerine teslim etmek için değil, bilime spora teslim etmek için mücadele ediyoruz. Hiçbir gencin korkuyla yaşamadığı bir ülke istiyoruz. CHP olarak çalınan hayallerinizi geri getireceğiz. Hak ettiğiniz makamları sizlere teslim edeceğiz. Cumhuriyetin kurumlarını yeniden hayata kaldıracağız. Umutsuz olmayınız gençler. Bugün arkamızda 100 yıllık cumhuriyet var. CHP olarak tarihin bize yüklediği görevin farkındayız. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırana kadar, nefes aldırana kadar durmayacağız” diye konuştu.

Tugay: Cumhuriyetin genç şehri İzmir

İzmir’in bu bayramı daha fazla sahiplenerek kutlaması gerektiğini söyleyen İzBB Başkanı Cemil Tugay, “19 Mayıs bizim bayramımız. Ülke ne kadar kötü durumda olurda olsun, işin içinden çıkılmaz görünürse görünsün, tarihinden geçmişinden o gününde ülkesine sahip çıkma duygusu ile bir şey yapmamız lazım, seyretmememiz lazım, ben bu halka inanıyorum, beraber mücadeleyi başlatırız ve zaferle bitiririz diyen liderin yeryüzüne gelmiş büyük liderdir. 19 Mayıs tarihi bir gün. O günün anlamını hiçbir zaman unutamayız. Gençliğe bir mesaj vermiş. O mesajında anlamını kavramamız lazım. İzmir 8 bin 500 yıllık eski bir şehir. Ama cumhuriyetin genç şehri İzmir. O yüzden İzmir bu bayramı daha fazla sahiplenerek kutlamalı” diye konuştu.

Ayrı bayram kutlamalarına bir kez daha tepki

Valiliğin sabah saatlerinde düzenlediği resmi törene karşı eleştirilerini bir kez daha dile getiren Tugay, “ Bugün yine aynı şeyi yaşadık. Kendi haklarından, gençlerinden kopuk sadece resmi bir törenle bu günü kutladılar ve senelerdir bizi yöneten iktidar tarafından yönetiliyoruz. Ayrı tören ve çelengimizi koymak zorunda kalıyoruz. Ne yazık ki bugün 2000’li yıllardan sonra doğmuş gençlerimiz, o zamanın sadece resmi törenlerle değil coşku içinde kutladıklarını bilmiyorlar. O nesil 24 yıldır büyüyor. O gençlerden daha önde yer alması gereken insanlar. Gençler mücadele edin diyenlere itiraz ettim. Bu ülkenin bu hale gelmesini bilen orta ve büyük yaşlılar daha önde yer alsın. Gençlik bayramı gençlere karşı görevlerimizi hatırladığımız gün olsun. Önümüzdeki 19 Mayıs’a kadar bu ülkede erken seçim olabileceğini biliyoruz değil mi? Bu zulmün kazanılmış bir genel seçimle biteceğini herkes biliyor değil mi? Diğer hiçbir bayramlarda halktan kopuk bayram kutlamaması için onlara vermek için ne yapmamız gerektiğiniz biliyoruz. Bu ülkenin ben aydınım, vatanseverim, geçmişi seviyorum geleceğe saygı duyuyorum, mücadele ederim diyenler o insanlar. Aydınlık düşünceli insanlar küçük hesaplarla ayrışmayacak, birlik olacak, kenetlenecek. Zulme karşı omuz omuza mücadele edecek. Birbirimizden soğumanın değil, inanmanın, uzak durmanın değil kol kola girmenin zamanı. Bu yanlış bitmeli. Türkiye bunu hiçbir yaştaki vatandaşıyla hak etmiyor. Yapmaya çalıştıkları algı çalışmalarını ayaklarınızın altına alıp ezmelisiniz. Biz Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz, milliyetçi, halkçıyız. Biz öyle insanlarız. Bizim gibi olan herkes gelsin bu ülkenin geleceği için mücadele etsin. Bir dahaki bayramlarda ayrışmaya izin vermeyelim” dedi.