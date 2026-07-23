Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, basın mensuplarının toplumun ortak güvencesi olduğunu söyledi.

Muhammet Yılmaz: Özgür Basın toplumun ortak güvencesidir

Demokrasinin sağlıklı işlemesi için farklı görüşlere erişebilen bir toplumla mümkün olacağının altını çizen Başkan Yılmaz, özgür basının güvence olduğunu aktararak, "Demokrasinin sağlıklı işlemesi; doğru bilgiye ulaşabilen, eleştirel düşünebilen ve farklı görüşlere erişebilen bir toplumla mümkündür. Bu nedenle özgür basın, yalnızca gazetecilerin değil, toplumun tamamının ortak güvencesidir” şeklinde konuştu.

Bu emeğin korunması ve güçlendirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur"

Son olarak, yerel basının vatandaşın sesini duyuran kurumlardan en önemli kurumlardan biri olduğunu hatırlatan DEVA Partisi İzmir il Başkanı Muhammet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yerel basın, vatandaşın sesini duyuran, kentin sorunlarını görünür kılan ve çözüm süreçlerine katkı sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Bu emeğin korunması ve güçlendirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur”