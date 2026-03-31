Yarımadanın sarp yapısı ve denize dik inen dağları, denizden gelen nemli hava kütlelerini yukarı tırmanmaya zorlayarak orografik yağışların oluşmasına zemin hazırlıyor.

BİTKİ ÖRTÜSÜNDEKİ DEĞİŞİMİN SIRRI

Karaburun'da ölçülen yıllık yağış miktarı, İzmir merkeze oranla çok daha yüksek seyrediyor. Bu aşırı yağış farklı iklim koşullarının oluşmasına zemin hazırlıyor ve bölgenin doğal yapısının farklılaşmasına neden oluyor. Böylece Karaburun, nem dengesi açısından İzmir merkezden daha avantajlı konumda bulunuyor.

Bu durum, ilçede bulunan maki örtüsünün çok daha gür ve parlak yeşil kalmasını sağlarken, aynı zamanda tarımsal üretimde özel alanların gelişmesini de mümkün kılıyor. Özellikle bölgedeki nergis üretimi gibi özelleşmiş ve hassas tarım faaliyetleri, burada yetişen bitkilerin sağlıklı olması ve daha verimli ürün elde edilmesi için uygun iklim koşullarına dayanıyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARINA KATKI

Yarımada üzerindeki küçük akarsular ve yer altı kaynakları, kış ve bahar aylarında düşen bu yoğun yağışlarla besleniyor. İzmir’in su ihtiyacına doğrudan olmasa da yerel tarımsal sulama için bu yağışlar hayati bir önem taşıyor.

KIŞ TURİZMİ VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ

Yağışlı havalarda sisli ve mistik bir havaya bürünen Karaburun, son yıllarda doğa fotoğrafçılarının ve yağmurun sesini dinlemek isteyen gezginlerin uğrak noktası haline geldi. 2026 baharında da ilçe, İzmir'in en ıslak rotası olma unvanını koruyor.