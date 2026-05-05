İzmir'in en büyük Boyner mağazası, Balçova Üçkuyular’da yer alan İstinyePark İzmir AVM içindeki şube. 22 Ekim 2021’de Boyner Cadde konseptinin ardından markanın yeni nesil mağazacılık vizyonuyla açılan bu şube, sadece İzmir’in değil Ege Bölgesi’nin de Boyner haritasındaki en büyük noktası konumunda yer alıyor.

İzmir'in en büyük Boyner mağazası kaç metrekare?

Boyner İzmir İstinyePark mağazası 2 kata yayılan toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda hizmet veriyor. Mustafa Toner imzalı yeni nesil mağaza tasarımının uygulandığı şube, kadın ve erkek giyimden ayakkabı-çanta kategorisine, aktif spor ve outdoor’dan kozmetik ile aksesuara uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce markayı tek çatı altında topluyor. Bornova’daki Point Bornova Boyner mağazası da 3 bin 500 metrekarelik alanıyla benzer büyüklükte; ancak İstinyePark şubesi konsept ve marka çeşitliliği bakımından öne çıkıyor.

Boyner İzmir İstinyePark mağazasının özellikleri

Mağazanın en dikkat çekici detayı outdoor ürünlerin performansını test edebilmek için içine yerleştirilen soğuk oda. Eksi 20 dereceye kadar düşebilen bu özel alan, montların ve teknik kıyafetlerin müşteri tarafından deneyimlenmesine olanak tanıyor. İç tasarımda graffiti detayları, sanat enstalasyonlarını sergileyen dev ekranlar ve farklı deneyim alanları yer alıyor. Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan’a göre konsept, “sadece alışveriş değil bir yaşam deneyimi sunmak” üzere kurgulandı. Sürdürülebilirlik, sanat, teknoloji ve spor temaları mağaza içine entegre biçimde işlendi.

İzmir'deki diğer Boyner mağazaları nerede?

İzmir'in en büyük Boyner mağazası İstinyePark’ta yer alırken, şehrin geri kalanında da geniş bir Boyner ağı mevcut. Bu adresler arasında Karşıyaka Hilltown AVM içindeki şube, Bornova’daki Park Bornova Outlet, Balçova’daki Selway Outlet, Gaziemir’deki Optimum AVM mağazası, Çiğli’deki Kipa AVM şubesi ve Menemen’deki Novada AVM mağazası bulunuyor. MaviBahçe AVM ve Ege Park Mavişehir’deki şubeler de günlük alışveriş için tercih edilen noktalar. Her bir mağaza farklı boyut ve marka çeşidiyle hizmet verse de İstinyePark şubesi kapsam ve metrekare bakımından zirvede yer alıyor.