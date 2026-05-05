Son Mühür - Ege İhracatçı Birlikleri’nde Nisan ayında yapılan genel kurulların ardından oluşan Başkanlar Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Muhammet Öztürk oy birliğiyle Koordinatör Başkan seçilirken, Koordinatör Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Fatih Uysal ve Turan Göksan yine oy birliğiyle getirildi.

Yeni yönetim belli oldu

Ege Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasında ve dış ticaret hamlelerinde kilit rol oynayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2026-2030 dönemini kapsayan yeni stratejik yol haritasını belirlemek üzere deneyimli isimleri Başkanlar Kurulu çatısı altında bir araya getirdi. Bölgenin ihracat potansiyelini küresel pazarlarda daha rekabetçi bir seviyeye taşımayı hedefleyen bu kurul, farklı sektörlerin temsilcilerinden oluşan güçlü bir sinerjiyle önümüzdeki dört yıllık süreçte yoğun bir mesai harcayacak.

Bu kritik süreçte görev alacak isimler arasında; Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Gündoğdu, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay ve Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu yer alıyor. Kurulun diğer paydaşlarını ise Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Selim Jimi, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık ve Zeytin ile Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı M. Emre Uygun oluşturuyor. Sektörel çeşitliliği temsil eden bu tecrübeli başkanlar grubu, Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerini korumanın yanı sıra yüksek katma değerli ve inovatif ürünlerle yeni pazarlara açılmak için ortak bir strateji yürütecek.