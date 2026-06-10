Şanlıurfa merkezli olarak başlatılan ve toplam 21 ili kapsayan DEAŞ'a yönelik operasyon sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Emniyet ekiplerinin bir süredir yürüttüğü finansal takip sonucunda, terör örgütüne para desteği sağladığı tespit edilen isimlere darbe indirildi.

108 milyon liralık işlem hacmi

Olayın arka planında MASAK'ın titiz incelemeleri yatıyor. Gerçekleştirilen teknik ve mali analizlerde, şüpheli olarak belirlenen 48 kişinin hesaplarında toplam 108 milyon liralık bir hareketlilik saptandı.

İzmir’de de eş zamanlı baskınlar yapıldı

Aralarında İzmir’in de olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır gibi toplam 21 ilde harekete geçildi.

Şafak vakti yapılan baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 47 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Bir şüphelinin ise hala arandığı öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda neler ele geçirildi?

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda örgütle bağlantılı olabilecek birçok suç unsuru ele geçirildi; 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 avro, tüfek ve 50 mermi.

Şu an gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçleri devam ediyor. Ekipler, firari olan son kişiyi yakalamak için çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor.