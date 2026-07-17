Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından çökertilen şebekenin, Yediemin otoparklarında bulunan icralık araçların motor, kapı ve koltuk gibi değerli parçalarını ihaleden önce söktüğü belirlendi.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma doğrultusunda Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu yöntemle piyasa değerini düşürdükleri araçları ihalede 10'da 1 fiyatına satın alan çete üyelerinin, söktükleri parçaları geri takarak araçları üçüncü kişilere sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca sağlam araçları sahte bilirkişi raporlarıyla hasarlı göstererek ucuza kapattığı da belirlendi.

Vergi borcu üzerinden haciz oyunu

Şebekenin, sahiplerinin vergi borcu sebebiyle satılamayan araçları elden çıkarmak için de bir sistem kurduğu fark edildi.

Araç sahiplerini kağıt üzerinde kendilerine borçlu gösterip araca öncelikli haciz koyduran çete, satışı yapıp komisyonunu aldıktan sonra kalan tutarı eski sahibine teslim etti.

Devletin vergi tahsilatını engelleyen bu sisteme dahil olanlar arasında bir hastane sahibi doktor ile bazı iş insanlarının da olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Tuzla, Maltepe ve Sultanbeyli'deki otoparklar ile depolara yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin sonrasında Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar hakkında; "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 71 ayrı dosya hazırlandı.

Şebekenin elde ettiği yaklaşık 1,5 milyar liralık usulsüz kazancın kesin boyutu ise MASAK'ın yapacağı incelemenin ardından belli olacak.