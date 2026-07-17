Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZULAŞ bünyesinde çalışan 772 personelin iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye ile Belediye-İş Sendikası arasında süren görüşmeler uzlaşmayla noktalandı.

Şoförleri, atölye çalışanlarını, BİSİM ve Teleferik personelini kapsayan sözleşmeye imzalar atıldı.

İlk altı ay için yüzde 16,3 zam

Yapılan anlaşmaya göre, çalışanların ücretlerine ilk altı ay için yüzde 16,3 oranında zam yapılacak. Sonraki altı aylık dönemlerde ise ücret artışı, TÜFE oranına yüzde 1 refah payı eklenerek hesaplanacak.

Sözleşmeyle birlikte çalışanların sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Şoförlere 6 yevmiye tutarında hat primi verilmesi kararlaştırıldı. Atölye çalışanları, BİSİM ve Teleferik işletmelerinde görev yapan personel için ise iş riski primi uygulaması getirildi.

"Emeğin karşılığını vermek için çabalıyoruz"

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bütçe imkanlarını en verimli şekilde kullanarak çalışanlar için en iyi koşulları sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Tugay, sonraki süreçte de çalışma şartlarını iyileştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Belediye-İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Nevzat Yıldırım ise zorlu bir dönemde çalışanları memnun eden bir sözleşmeye imza attıklarını ifade ederek işçilere hayırlı olmasını diledi.



