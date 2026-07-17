Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Foça'nın efsane belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim’in hayatını ve mücadelesini anlatan belgesel Ege’nin karşı yakasına geçiyor.

Yönetmenliğini Hakan Barçın’ın üstlendiği yapım, Foça’dan göç edenlerin kurduğu Yunanistan'daki Palea Fokea kasabasında izleyiciyle buluşacak.

Atina’ya 60 kilometre mesafedeki bu tarihi kasaba, iki gün boyunca sınırları aşan bir dostluk etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinliği, Foça sevgisiyle tanınan eski belediye başkan yardımcısı Zaxaro Fratzeskou öncülüğündeki "Phokaeon Politeia" platformu organize ediyor.

Belgesel bu kez Yunanca

İlk gösterimi Foça’da yapılan ve büyük beğeni toplayan belgesel, bu kez Yunanistan’daki izleyiciler için özel olarak Yunanca altyazı eklendi. Yaklaşık 7 saatlik arşiv görüntüsü ve çekimlerin bir buçuk saate sığdırıldığı film, Nihat Dirim’in çevre, doğa ve halkçı belediyecilik mücadelesini odak noktasına alıyor.

Yönetmen Hakan Barçın, iki yakadaki Foçalıları bu yapımla buluşturmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Dirim'in zamanın zor koşullarına rağmen uluslararası barış temasını savunmaktan vazgeçmediğini hatırlatan Barçın, bu fikirlerin genç kuşaklarda yeniden canlanmasının en büyük ödül olduğunu söyledi.

İki günlük programda neler var?

İki günlük program sadece belgesel gösterimiyle sınırlı değil. Etkinliğin ilk günü olan 31 Temmuz'da, Osman Okkan ve Simmon Site’nin yönettiği "Barış İçin Sürgün Edilenler" (When Greeks and Turks Were Divided) adlı belgesel sinemaseverlerle buluşacak. İkinci gün olan 1 Ağustos’ta ise Palaias Phokaias Amfi Tiyatrosu’nda efsane başkanın hikayesi perdeye yansıyacak.

Müzik de bu dostluk köprüsünün önemli bir parçası. Oğuzhan Çakırefe, Marizina Antonatou, Vasiliki Danitsa, Elena Katsagianni ve Athanasia Stathia gibi iki yakadan müzisyenler sahne alarak Ege’nin ortak ezgilerini barış için seslendirecek.

Efsane Başkan Ahmet Nihat Dirim kimdir?

Foça’da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Nihat Dirim, adaletli yönetimi ve halkçı kimliğiyle ilçede derin izler bıraktı. ODTÜ Kimya bölümünü kazanmasına rağmen Foça sevdası yüzünden eğitimine Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde devam eden Dirim, tam bir çevre savaşçısıydı.

Uzun süre kanserle mücadele eden ve 3 Nisan 2022'de 63 yaşında vefat eden Dirim, bölgesel barış adına attığı adımlarla hafızalara kazındı.