Son Mühür/ Emine Kulak - Buca ve Bayraklı belediyelerinde yaklaşık 3 bin 500 işçiyi kapsayan 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başladı. İki yıl boyunca geçerli olacak yeni sözleşme için DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube ile belediyeleri temsilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ilk kez masaya oturdu. Ücret artışları, sosyal haklar, çalışma koşulları ve idari düzenlemelerin ele alınacağı görüşmelerde sendika; ekonomik koşullara uygun zam, çalışma barışının güçlendirilmesi ve işçilerin sosyal haklarının geliştirilmesini öncelikli talepleri arasına aldı. İlk görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, yaklaşık 3 bin 500 işçiyi ilgilendiren sözleşmede ilk altı ay için taban ücrete yüzde 35 zam talep ettiklerini açıklarken, amaçlarının yalnızca ücret artışı değil, işçilerin daha huzurlu, disiplinli ve güvenceli çalışabileceği bir çalışma düzeni oluşturmak olduğunu söyledi.

İlk talep yüzde 35 zam

Toplu iş sözleşmesindeki ekonomik taleplerin günün şartlarına göre hazırlandığını belirten DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Biz hem Buca’da hem Bayraklı’da öncelikle günün ekonomik koşullarına uygun zam oranlarının verilmesini istiyoruz. İnsanların hayatlarını idame ettirebilecek ekonomik şartlara kavuşması için taleplerimiz bu yönde. Taleplerimiz uçuk talepler değil. Nihayetinde toplu iş sözleşmesi masasına otururken ilk altı ay için zam talebimizi ortaya koyuyoruz. Sonraki altışar aylık dönemlere ilişkin taleplerimiz de sözleşmenin içerisinde yer alıyor. Rakamsal ayrıntıları açıklamıyorum çünkü günün sonunda işveren bunu bize karşı kullanabiliyor. Ancak ilk altı aylık dönem için taban ücrete yüzde 35 oranında zam talep ediyoruz. Bizim amacımız işçinin geçinebileceği, emeğinin karşılığını alabileceği bir ücret seviyesine ulaşması” dedi.

Çalışma düzeni yeniden kurulacak

Yalnızca ücret artışının değil, belediyelerde çalışma düzeninin de yeniden şekillendirilmesini hedeflediklerini ifade eden Yıldız, yeni sözleşmeyle disiplin ve çalışma barışını güçlendirecek maddeler hazırladıklarını söyledi. Yıldız, “Diğer önemli konu ise önümüzdeki süreçte belediye çalışanlarının daha disiplinli, daha sağlıklı ve daha huzurlu çalışabileceği ortamları oluşturmak. Çalışanla çalışmayanın ayrıldığı, çalışmadan maaş alan insanların olmadığı bir sistemi hedefliyoruz. Disiplin maddelerinden idari düzenlemelere, sosyal haklardan ekonomik haklara kadar her şeyi sil baştan planlıyoruz. Özellikle Buca’daki sözleşmeyi bu anlayışla yeniden tasarlıyoruz. Bayraklı’da da aynı sistemi kurmaya çalışıyoruz. Elbette yüzde 100 başarı beklemiyoruz ama hedeflerimizin yüzde 70-80’ine ulaşabilirsek bunun önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz.”

Maaş ödemesini ancak düzene sokabildik

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanmasının görüşmeleri etkilemesini beklemediklerini dile getiren Yıldız, “Devlette süreklilik esastır. Belediye başkanı olur, başkan vekili olur, bizim açımızdan fark etmez. Belediyenin ödeyebileceği ve zamanında ödeyebileceği noktaya gelmesi bizim için yeterlidir. Yaklaşık altı-yedi aylık bir mücadeleden sonra maaş ödemelerini ancak düzene sokabildik. Bugün ekonomik anlamda belediye çok iyi durumda olmasa da son beş aydır işçinin maaşı gününde ve zamanında ödeniyor. İçeride mesai ve erzak alacakları var. Bunlar da önemlidir ama bizim için öncelikli olan işçinin her ay alın terinin karşılığını alıp evine ekmek götürebilmesidir. Bu düzenin bozulmasını istemiyoruz. İşçinin yeniden içeride maaş birikmesin, alacağı oluşmasın diye mücadele ediyoruz” diye belirtti.

Bedelini işçi ödüyor

Ekonomik sıkıntıların ve iktidarın belediyelere yaptığı baskının en ağır yükünü belediye işçilerinin ödediğini söyleyen Yıldız, “Bugün özellikle belediyelerin yaşadığı ekonomik ve mali sıkıntılar ortada. Bunun bedelini ise en çok işçi ödüyor. İşçi maaşını alamıyor, evine ekmek götüremiyor, sözleşmede hak ettiği zammı talep etmekte zorlanıyor. İktidarın attığı adımlar siyasi olarak farklı amaçlar taşıyor olabilir ama sonuçta bunun yükü işçi sınıfının omuzlarına biniyor. İşçi sınıfının bütün gücü kırılıyor, insanlar daha da yoksullaşıyor. Biz hem örgütlü olduğumuz iş yerlerinde hem de emekçilerin haklarını korumak adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Umuyorum hem işçi sınıfı hem de ülkemiz için daha aydınlık, daha umutlu, daha adil yarınlar yakın olur” ifadelerini kullandı.