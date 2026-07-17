Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Rafineri çıkış bedellerindeki artışın ardından gelen zam kararı, şehirlerarası yolculuk yapan sürücüleri ve ticari taşımacıları doğrudan etkiledi. İstasyonlardaki fiyat güncellemelerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları şehirdeki yeni pompa satış rakamlarını öğrenmek için listeleri incelemeye başladı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Megakentte akaryakıt fiyatları yakaya göre ufak farklılıklar barındırıyor. Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 64,61 TL'ye, motorin 73,06 TL'ye, LPG ise 31,19 TL'ye satılıyor. Anadolu Yakası'ndaki istasyonlarda ise benzin 65,45 TL, motorin 72,90 TL ve LPG 30,59 TL'den işlem görüyor.

ANKARA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI KAÇ TL?

Başkentteki sürücüler de gece yarısı uygulanan zammın ardından pompaya daha yüksek ücret ödüyor. Yeni tarifeye göre Ankara'da benzinin litre fiyatı 66,56 TL'ye ulaştı. Şehirdeki motorin litre fiyatı 74,17 TL olurken, LPG 31,19 TL'den satılıyor.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından güncel fiyatlar İzmir'de de tabelaya yansıdı. Şehirdeki istasyonlarda benzinin litre fiyatı 66,85 TL'ye çıktı. Motorinin litresi 74,44 TL'ye satılırken, araç sahipleri LPG için litre başına 31,79 TL ödüyor.