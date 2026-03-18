Son Mühür / Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince kent içi ulaşımda vatandaşların rahat etmesi için kapsamlı bir düzenlemeye gitti.

ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, metro ve tramvay ile İZTAŞIT araçlarında yüzde 50 indirim uygulanırken, İZBAN hattı ise ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca mezarlık ziyaretleri için özel otobüs seferleri de planlandı.

Toplu ulaşımda bayram indirimi ve ücretsiz hat

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda, belediyeye bağlı tüm toplu ulaşım araçlarında Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında işletilen İZBAN’da ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ulaşım ücretsiz olacak.

ESHOT ve bağlı hatlarda özel sefer planı

ESHOT Genel Müdürlüğü, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak özel bir ulaşım programı hazırladı.

19 Mart arife günü: Hafta içi tarifesi uygulanacak

20-21-22 Mart (bayram günleri): Pazar tarifesi geçerli olacak

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarında özellikle ana arterlerde ve otogar bağlantılı hatlarda yoğunluk yaşanabilecek bölgeler için ek seferler planlandı. Ayrıca orman köyü hatları da bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Mezarlık ziyaretleri için ek otobüs seferleri

Bayram öncesi ve bayramın ilk iki gününde mezarlık ziyaretlerinin yoğunlaşması beklenirken, ESHOT bu noktada da özel bir uygulama başlattı.

Arife günü ile bayramın birinci ve ikinci gününde aşağıdaki hatlarda ek seferler düzenlenecek:

914 Doğançay Kabristanı – Karşıyaka İskele

915 Örnekköy Kabristanı – Karşıyaka İskele

917 Balçova Kabristanı – Fahrettin Altay Aktarma Merkezi

918 Narlıdere Aşağı Kabristan – Fahrettin Altay Aktarma Merkezi

919 Karabağlar Kabristanı – Konak

922 Yeşilyurt Kabristanı – Konak

923 Hacılarkırı Kabristanı – Bornova Metro

924 Eski Bornova Mezarlığı – Bornova Metro

925 Hacılarkırı Kabristanı – Konak

926 Eski/Yeni Mezarlık – Şirinyer Aktarma Merkezi

927 Yeni Mezarlık – Bornova Metro

928 Tırazlı Kabristan – Fahrettin Altay Aktarma Merkezi

929 Karacaağaç Kabristanı – Şirinyer Aktarma Merkezi

932 Günerli Kabristanı – Ulukent Aktarma Merkezi

934 Küner Kabristanı – Gaziemir Semt Garajı

Metro ve tramvayda pazar tarifesi

İzmir Metrosu ile Konak Tramvayı, bayram boyunca pazar günü sefer planına göre çalışacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise arife günü dahil olmak üzere bayram süresince yine pazar tarifesi uygulanacak.

İZDENİZ’de ek önlemler ve baykuş seferleri

İZDENİZ vapur seferlerinde de bayrama özel düzenleme yapıldı.

19 Mart arife günü: Hafta içi tarifesi

20-21-22 Mart: Hafta sonu tarifesi

Ayrıca 19, 20 ve 21 Mart tarihlerinde “baykuş seferleri” düzenlenecek ve bu seferlerde baykuş tarifesi geçerli olacak. İskelelerde yoğunluk yaşanması durumuna karşı yedek gemiler de hazır bulundurulacak.

Ulaşım bilgilerine kolay erişim

Vatandaşlar; hat, sefer saatleri ve detaylı ulaşım bilgilerine resmi internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca 153 Hemşeri İletişim Hattı üzerinden de 7 gün 24 saat bilgi alınabilecek