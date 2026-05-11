AVOD Gıda dosyasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) verdiği 2 yıllık işlem yasağı kararı piyasaların gündemindeki yerini korurken, şimdi de farklı hisseler üzerinden yeni tartışmalar başladı.

Özellikle sosyal medyada ekonomi ve borsa içerikleri paylaşan bazı hesaplar, Nazım Torbaoğlu’nun yalnızca AVOD hisselerinde değil, başka şirket hisselerinde de işlem yaptığı yönünde paylaşımlar yaptı. Kısa sürede yayılan iddialar yatırımcı forumlarında ve borsa kulislerinde konuşulmaya başlandı.

SPK’nın yayımladığı resmi bültende ise doğrudan AVOD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalar dikkat çekmişti. Kurul, Nazım Torbaoğlu ile Burak Kızak hakkında suç duyurusunda bulunurken, iki isim için de 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.

Kararın dayanağı olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi gösterildi. Bu madde, piyasayı yanıltabilecek açıklama ve işlemleri “piyasa dolandırıcılığı” kapsamında değerlendiriyor.

Öte yandan sosyal medyada gündeme gelen “başka hisselerde işlem” iddialarıyla ilgili şu ana kadar SPK’dan yeni bir resmi açıklama yapılmış değil. İddiaların doğruluğuna ilişkin net bir belge ya da resmi liste de kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Ancak borsa çevrelerinde konuşulan bu iddiaların, önümüzdeki süreçte yeni incelemeleri beraberinde getirip getirmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle küçük yatırımcı cephesinde dosyanın yakından takip edildiği görülüyor.