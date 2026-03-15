Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’in Urla ilçesine bağlı Demircili Sahili’nde “Gökbey” isimli hurda geminin söküm işlemleri, çevrecilerin tepkisini çekti.

Bölgede yapılan söküm çalışmaları sırasında asbest ve çeşitli toksik atıkların çevreye yayılabileceği yönündeki endişeler üzerine çevre örgütleri sahilde bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Demircili sahilinin korunması gerekiyor

Çevreciler, gemi söküm faaliyetlerinin hem doğaya hem de insan sağlığına zarar verebileceğini savunarak yetkili kurumlara çağrıda bulundu. Bölgedeki olası çevre kirliliğinin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını ve gerekli önlemlerin acilen alınmasını isteyen çevre temsilcileri, Demircili Sahili’nin korunması gerektiğini vurguladı.

“Burada ciddi bir kamu zararı var”

Konuyla ilgili Demircili’de açıklamalarda bulunan Şehrazat isimli çevreci bir vatandaş ilgili kurumların söz konusu problemle ilgili harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “Geminin buradan kaldırılması bize bağlı. Biz burayı bir mücadele noktası haline getirebilirsek çözülebilir.

Her hafta buraya geliyoruz, sesimiz duyulsun dikkate alınsın. Bu arada gemi daha çok karaya çıktı. Şu an yedinci haftadayız umarız son hafta olur. Umarız ilgili kurumlar harekete geçer ve bu gemiyi buradan götürür. Burada ciddi bir kamu zararı var. Bu geminin burada durduğu her gün suç işlenmiş oluyor.”