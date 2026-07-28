Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’de başlatılan istifa hareketi sürüyor. Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından birçok ilçe örgütü peş peşe istifalarını açıklarken, yerel yönetimlerde de hareketlilik başladı. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, bugün CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçeceklerini duyurdu.

“İçimiz kan ağlayarak gidiyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başaran, “Bayrağıyla yıllarca meydanları doldurduğumuz, içinde büyüdüğümüz partimizden içimiz kan ağlayarak ayrılıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; YENİ bir yoldan, hep birlikte aynı iktidar hedefine beraber yürümek üzere; Beydağ İlçe Başkanlığı ve yönetimi, Gençlik Kolları ve yönetimi, Kadın Kolları ve yönetimi, meclis üyelerimiz ile birlikte faaliyetlerimize Yeni Parti’de devam etmek üzere istifa ediyoruz” dedi.

“Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak için”

Bugün saat 14.00’te Beydağ Kültür Merkezi’nde toplanarak istifalarını duyuracaklarını belirten Başaran, “Mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet için, demokrasi için, adalet için ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak için sürecektir” mesajı verdi.