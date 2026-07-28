Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısında başlattığı sessiz dönüşümün meyvelerini toplamaya başladı. Hizmete alınan 100 araçlık elektrikli filo, bütçede ciddi bir rahatlama yarattı. 7,5 milyon kilometreyi geride bırakan çevreci araçlar, akaryakıt masrafını adeta dibe çekti. Tam 25 milyon lira kaldı belediyenin kasasında.

Fatura 30 milyondan 5 milyona indi

Rakamlar aradaki uçurumu çok net gösteriyor. Elektrikli filonun bugüne kadarki toplam şarj maliyeti 5 milyon 103 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Hesap son derece basit. Eğer kurum bu araçları benzinli veya dizel modellerden seçseydi, aynı mesafeyi katetmek için harcanacak para yaklaşık 30 milyon lirayı bulacaktı. Fosil yakıt yerine elektrik kullanılması, enerji giderini tam 5,5 kat düşürdü. Başka bir deyişle, belediyenin yakıt harcaması bir anda beşte birine indi. Kamu kaynaklarının doğru teknolojiyle nasıl verimli kullanılabileceğine dair somut bir örnek bu tablo.

Havayı kirletmeyen 7,5 milyon kilometre

İşin ekonomik kısmının yanında bir de çevresel faturası var. Üstelik bu boyut, tasarruf edilen para kadar kritik.

Belediyenin paylaştığı veriler durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Şehrin farklı noktalarında her gün görev yapan bu 100 araç, hiç egzoz gazı üretmediği için bugüne kadar tam 950 bin ton karbon salımını engelledi.

Fosil yakıt tüketiminin azalması, doğrudan kentin hava kalitesine etki ediyor. İklim kriziyle mücadelenin yerel bazda nasıl sonuç verdiğini gösteren önemli bir referans noktası oldu bu uygulama.

Atölye kuruldu, kendi ustalarını yetiştiriyor

Filo büyüdükçe dışa bağımlılığı azaltmak şarttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece yeni araç almakla yetinmeyip işin teknik mutfağına da el attı.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yepyeni bir birim devreye sokuldu: Elektrikli Araç Bakım Atölyesi.

Yeni nesil motorlar eski tip tamirhanelerde onarılamadığı için bu adımla önemli. Kurulan bu merkez sayesinde hem araçların periyodik bakımları kurum içinde, ucuza hallediliyor hem de yeni teknolojiye hakim uzman personeller yetiştiriliyor. Sistem artık tamamen kendi kendini besliyor.

